Oana Mizil a ajuns la spital, după ce a fost agresată de Marian Vanghelie! A fost emis un ordin de protecție pe numele fostului primar.

Potrivit Antena 3, fostul primar și-ar fi agresat concubina în urmă cu câteva zile. Sâmbătă noapte, Oana Mizil a ajuns la spitalul Elias din Capitală, unde a fost internată din cauza loviturilor în zona feței, dar și pe mână. (CITEȘTE ȘI: DOAMNA VANGHELIE A IEȘIT LA “VÂNĂTOARE” DE DELICATESE, LA BORDUL UNEI LIMUZINE DE LUX CU ȘOFER)

La momentul internării, Oana Mizil ar fi confirmat faptul că a fost agresată fizic de către concubinul său: „La data de 24 iulie a.c., în jurul orei 02:08, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați, prin apel 112, de către un spital din București, cu privire la faptul că, la unitatea de primiri urgențe, a fost transportată cu un echipaj medical, în vederea acordării de îngrijiri medicale, o pacientă, în vârstă de 45 de ani, din comuna Snagov, care a afirmat la internare, că a fost agresată fizic de către concubinul său”, se arată în comunicatul Poliției.

Oamenii legii au ajuns la spital, iar pe numele fostului primar a fost emis un ordin de protecție provizoriu, după ce s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Marian Vanghelie și Oana Mizil, împreună din 2012

Oana Mizil şi Marian Vanghelie au anunţat că sunt împreună la începutul anului 2012. Colegi de partid, fiecare mai fusese căsătorit o dată până să decidă să îşi refacă viaţa. În 2015, la vârsta de 40 de ani, Oana Mizil a dat naştere unei fetiţe, Maria. Marian Vanghelie devenea, astfel, tată pentru a doua oară, el mai având un băiat, Alexandru, din căsnicia anterioară, pe care fostul primar al Sectorului 5 a avut-o cu Charlotte. (VEZI ȘI: IMAGINI EXCLUSIVE DE LA MEGA-PARTY-UL LUI VANGHELIE JR.! A COMANDAT UN “TRENULEȚ” DE DOM PERIGNON, IAR NOTA DE PLATĂ A FOST…)

În urmă cu ceva timp, Oana Mizil a dezvăluit cât de mult a luptat pentru a deveni mamă. “Am avut-o pe Maria prin foarte multă rugă. Am avut un acatist, de la un preot, un acatist foarte greu: cam cinci ore pe zi de rugăciune, în genunchi, 40 de zile fără întrerupere. În septembrie am făcut acatistul, în decembrie am rămas gravidă, după 14 ani de încercări, opt fertilizări in vitro, sarcini pierdute. Cu Maria nu am avut nimic, am făcut şi sport fără probleme“, declara, la momentul respectiv, partenera lui Marian Vanghelie.