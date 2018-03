Oana Pellea este revoltată după moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actriță acuză că oameni care nu i-au oferit un loc de muncă lui Andrei Gheorghe în timpul vieții realizatorului radio-TV îl ridică acum în slăvi pe acesta.

„Toţi cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… câţi i-aţi oferit de muncă… câţi i-aţi oferit un job care să fie la înălţimea inteligenţei şi culturii lui, câţi aţi avut puterea să treceţi de cinismul lui superinteligent, de mistoul trist şi de privirea lasăr, să acceptaţi adevărul frust ce-l aruncă în faţă oricui? Omul ăsta, ca şi mulţi alţii, merită mult mai multă atenţie, căldură, merită să fie investit cu mult mai multă încredere şi chiar iubire. E chiar scârbos că cei ce l-au înjurat, luftat, blocat îl laudă şi pomenesc acum profitând de plecarea lui ca să se pună în valoare tot pe ei… mi-e ruşine de ruşinea lor. Andrei… go your way!“, a scris Oana Pellea pe Facebook.

Marina Almășan dezvăluia recent că l-a propus pe Andrei Gheorghe co-prezentator al emisiunii „Femei de 10, Bărbați de 10”, însă acesta nu a mai ajuns să colaboreze cu prezentatoarea. ”Acum o lună și ceva îl întrebam pe Andrei Gheorghe dacă ar fi de acord să prezinte, alaturi de mine, “Femei de 10, Barbati de 10”. În opinia mea, mintea sa sclipitoare, combinată cu afurisenia sa binecunoscută, ar fi încăput bine între hotarele formatului meu de televiziune. Andrei s-a bucurat, eu l-am “propus mai departe”, însă obiecții au fost destule, sub diferite motive ( inclusiv că “are dantura stricată”…). Am stat mult timp pe gânduri, până să-i comunic “verdictul”. L-a primit cu seninătate : “Mă așteptam- mi-a spus. Îmi pare rău, aș fi avut nevoie de asta, ar fi fost un balon de oxigen pentru mine”… N-am înțeles atunci exact la ce se referea, am înghițit în sec ( chiar credeam în varianta aceasta de “coprezentator”) și…am căutat în continuare”, a declarat Marina Almășan. (VEZI ȘI: Ce i-a cerut Maria Almășan în urmă cu o lună lui Andrei Gheorghe)