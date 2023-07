Oana Radu, pe mâna medicului care l-a tratat și pe Michael Jackson: „Trebuie să mă operez”. Problema i-ar putea distruge cariera

Zilele acestea, Oana Radu le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare că se confruntă cu probleme de sănătate. Fosta prezentatoare de la emisiunea Detectorul de minciuni, Kanal D, a ajuns pe mâna unui renumit medic, cel care a avut grijă de corzile vocale ale lui Michael Jackson, Celine Dion și chiar Al Pacino.

Oana Radu a făcut o mulțime de sacrificii pentru a-și îndeplini visul și pentru a avea o carieră în domeniul muzical. A slăbit enorm, a cântat când mulți au criticat-o și nu s-a lăsat până când nu a ajuns cunoscută de o țară întreagă. În prezent, după ani de muncă, a descoperit că se confruntă cu chisturi pe corzile vocale. Ca urmare, nu-și mai poate folosi decât 20% din voce. Este deja sub tratament și speră ca până în luna ianuarie a anului 2024, să-și revină.

„Am fost la doctorul meu orelist Jean Patrick Abitbol, la Paris. Realitatea este că am descoperit acum un an că am niște chisturi pe corzile vocale, care mă împiedică să-mi folosesc vocea așa cum trebuie, o folosesc în proporție de 20%. Mi-a fost frică de ce îmi va spune doctorul, dar realitatea a fost așa: tehnica este mai bună, și-a revenit vocea și până în ianuarie pot să elimin tot ce am”, a spus fosta prezentatoare pe TikTok.

Oana Radu ar putea ajunge la operație

Medicul care a tratat vocile celor mai iubite vedete a văzut îmbunătățiri în starea de sănătate a Oanei Radu, dar și o posibilă problemă: dacă până în luna ianuarie nu i se vor retrage chisturile, va ajunge la operație.

„Domnul doctor susține că mi s-au retras chisturile și există o îmbunătățire. El i-a tratat pe Celine Dion, Al Pacino, Michael Jackson și mulți alții și tot el susține că s-au mai retras, iar dacă până în luna ianuarie, cu tratament nu se vor retrage de tot, voi fi nevoită să mă operez, din păcate. M-a ajutat tratamentul lui, simt îmbunătățiri, dar simt în continuare că îmi este greu, folosindu-mi doar 20 % din voce, deși merg la cântări. Ionuț Tătar a fost cel care m-a ajutat pe mine și mulți artiști”, a povestit vedeta, pe contul ei de TikTok.

Speră să nu se găsească în această situație deoarece ar trebui să intre în pauză vocală și recuperare, după o astfel de procedură, așa cum a fost cazul lui Dan Bittman, Tudor Chirilă, Georgiana Lobonț, Elena Merișoreanu și alte vedete din România.

