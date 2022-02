Oana Roman a critică pe Alina Ceuşan. Ce a spus despre cunoscuta influenceriţă

Oana Roman a fost invitată recent în cadrul unui podcast, acolo unde a vorbit despre banii pe care îi câştigă din mediul online. În acelaşi timp, fiica lui Petre Roman a făcut declaraţii despre Alinca Ceuşan pe care a criticat-o pentru lucrurile pe care le face în mediul online.

Oana Roman are o carieră de foarte mulţi ani în lumina reflectoarelor. Din cauza sincerităţii de care a dat dovadă de fiecare dată, vedeta a fost criticată, însă acest lucru nu a oprit-o să spună lucrurilor pe nume.

Invitată la podcastul „Fără filtre” găzduit de Alina Ionescu, vedeta a vorbit despre activitatea Alinei Ceuşan în mediul online. Frumoasa blondină este una dintre cele mai cunoscute femei din online, iar de-a lungul timpului a reuşit să strângă o comunitate mare de oameni pe reţelele de socializare.

Vedeta a spus că o apreciază pentru munca pe care o depune, însă a avut și câteva critici la adresa acesteia.

„Alina Ceușan…nu îmi place la ea că o ține în zona ei, numai în engleză. Eu nu cred că este ok. În rest, are cele mai frumoase videouri, absolut senzaționale!”, a declarat Oana.

Ce spune Oana Roman despre câştigurile din Instagram

De câteva luni bune, Oana Roman nu mai este implicată în niciun proiect de televiziune. Vedeta, însă, și-a canalizat toată energia spre social media. Pe Instagram, fiica lui Petre Roman are aproximativ 260.000 de euro de urmăritori.

Oana Roman își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, dar și cu noutățile care apar pe piață. Vedeta colaboreză cu diverse branduri și are contracte de imagine. Lunar, brunetei îi intră în conturi sume frumușele de bani și recunoaște că o duce foarte bine din punct de vedere financiar.

”Eu nu lucrez cu nicio agenție, nu am impresar, brandurile care vor să lucreze cu mine îmi scriu pe Instagram și îmi scriu mesaj sau îmi dau mail. Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții. Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constante. Nu trăiesc doar din Instagram, dar instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine”, a spus Oana Roman în podcast-ul „Fără filtre”.

