Oana Roman a făcut dezvăluirea! Ce s-a întâmplat cu Pepe după divorțul de Raluca? Puțini știau de asta

Pepe și Raluca au fost căsătoriți opt ani, iar artistul avea să sufere cumplit atunci când căsnicia s-a întrerupt, brusc. Oana Roman a făcut marea dezvăluire: ce s-a întâmplat cu latino cântărețul după divorț?

Totul a fost spus chiar în emisiunea online a lui Pepe. Puțini știau ceea ce Oana Roman avea să povestească, despre relația celor doi, Pepe și Raluca, și apoi cât de mult avea să sufere cântărețul. Oana, foarte bună prietenă a lui Pepe, a început povestea ținută bine la secret până atunci. „Dau din casă acum. El a avut Mc Hammer (n.r. personajul de la Te cunosc de undeva) în iarnă, atunci când a avut o situație foarte grea. El atunci era… nu era. Nu era ok. El nu era ok. Stăteam cu el la masă, cu copiii și stătea în capul mesei, își punea căștile și spunea: Mă scuzați un pic, dar brusc așa, le punea. Își punea alea și repeta singur două, trei ore”, avea să povestească Oana Roman în emisiunea lui Pepe, prietenul ei la caaramă. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, CE APARIȚIE! ROCHIȚA ABIA ÎI ACOPERĂ PICIOARELE: ”DE UNDEEEE?”)

A continuat în același ton. „El nu era deloc ok în momentul ăla. Nu era ok. Avea în cap… Noi am fost la tribunal, a fost nasol”, a mai spus fata fostului premier al României.

Fosta lui Marius Elisei, despre divorțul lui de Oana Roman

Și Oana Roman, cu divorțul ei de Marius Elisei, a fost subiectul unui interviu, de curând. Fosta iubită a lui Marius Elisei, Florentina Gheorghe, a oferit mai multe detalii despre divorțul acestuia de Oana Roman, anunțat anul trecut, exact înainte de Crăciun. (NU RATA: OANA ROMAN, MĂRTURII ÎNFIORĂTOARE DESPRE ACCIDENTUL DIN EGIPT: “AM CĂLCAT ÎNTR-O PIATRĂ FOARTE ASCUȚITĂ, MI-AM FĂCUT O MARE GAURĂ ÎN CĂLCÂI”. MEDICUL I-A CUSUT RANA | FOTO)

Florentina este de părere că crede că Marius Elisei s-a prefăcut în tot acest timp, cât a durat căsnicia cu fiica lui Petre Roman. El nu ar fi iubit-o, de fapt, pe Oana niciodată. „Ne-am întâlnit la un eveniment, unde Oana Roman era PR. Acolo am avut eu un impact așa să îl văd și am rămas un pic șocată. I-am scris acum, când am aflat că s-au despărțit, doar așa… nu știu. Mă bucur că a luat o decizie totuși corectă, pe care oricine normal la cap ar fi gândit-o din prima, cum am gândit-o și eu. La un moment dat… cât să te prefaci? Sigur s-a prefăcut”, dezvăluia Florentina.

Sursa foto: Instagram