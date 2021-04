Oana Roman, mărturii înfiorătoare despre accidentul din Egipt: “Am călcat într-o piatră foarte ascuțită, mi-am făcut o mare gaură în călcâi”. Medicul i-a cusut rana | FOTO

Superba vacanță din Egipt a fost presărată cu un accident nefericit pentru Oana Roman. Fiica fostului premier s-a tăiat la călcâiul drept după ce a călcat pe o piatră foarte ascuțită și a avut nevoie de ajutorul medicilor care i-au cusut rana. Având piciorul bandajat, ea a povestit cum s-a întâmplat episodul dureros.

Oana Roman, mărturii înfiorătoare despre accidentul din Egipt

În vârstă de 45 de ani, Oana Roman a plecat în vacanța din Egipt împreună cu fiica sa, Isabela, și Vica Blochina. Cu două zile înainte să revină în România, fosta prezentatoare a fost victima unui incident nefericit pe plaiurile însorite.

“Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuțită și mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare, încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, să mă coasă. Ca să mă coasă acolo a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteți imagina în ce hal m-a durut. Am un mare bandaj, un bandaj comunist și acum trebuie să mă duc să-mi iau pastile”, a povestit Oana Roman într-un video urcat pe Instagram Stories.

Vedeta a fost copleșită de numărul uriaș de gânduri pozitive și, deși a avut mari dureri, ea a făcut față cu brio la experiența delicată. Azi-noapte, în timp ce se afla în balconul camerei de hotel, ea a publicat o poză, după cum puteți observa în galeria foto a articolului.

“Am fost la farmacie, mi-am luat niște pastile și sper să-mi treacă și totul va fi bine. Piciorul e bine, iau pastile și antibiotice pentru durere. A fost o zi agitată și dureroasă, dar sunt ok. M-am tăiat în ceva în apă și au trebuit să mă coasă și am cinci copci. Iau pastile și nu mă mai doare atât de rău. Norocul meu este că s-a întâmplat în ultima zi și am putut să mă bucur de vacanță, fără să am alte probleme până astăzi (n.r.: ieri). A fost foarte important că am avut asigurare medicală, că a acoperit toate costurile”, a povestit fosta moderatoare într-un IG Story.

Vezi și: Oana Roman, de râsul internetului după un gest rușinos: “Așa scrie în codul bunelor maniere?”

Oana Roman a pozat ca într-o poziție incitantă pe plajă

Fosta soție a lui Marius Elisei și-a dorit să fie fotografiată într-o poziție incitantă în timp ce se afla la plajă. După cum puteți vedea în a doua imagine din postarea de mai jos, diva se află întinsă pe un tobogan alb, iar privirile tuturor internauților s-au oprit asupra zonei intime, dar și a picioarelor.

View this post on Instagram A post shared by oana roman (@oanaromanelisei)

Citește și: Vica Blochina a dat cărțile pe față! Ce a spus despre divorțul dintre Oana Roman și Marius Elisei

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories