Tânăr și neliniștit. Pe unde umblă Marius Elisei, după ce a refuzat să meargă în vacanță cu Oana Roman și fiica lor

În urmă cu doar câteva zile, Oana Roman se plângea la Xtra Night Show de faptul că Marius Elisei a refuzat să meargă în Egipt, alături de ea și Iza. Acum, cele două petrec de ziua Oanei de mama focului, dar nici Marius nu stă în casă.

În timp ce Oana Roman și fiica ei, Iza se distrează de minune în Egipt, Marius Elisei iese și el din casă. Din plictiseală, fostul soț al vedetei a dat o tură prin oraș și s-a oprit la o terasă, după cum le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online.

Deși chiar Oana Roman a afirmat că Marius Elisei are deja o iubită, acesta s-a afișat singur în social media, neștiind nimeni dacă la masa la care a stat s-a mai aflat, alături de el, și vreo domnișoară. Fostul soț al vedetei s-a fotografiat singur la terasă și nici nu a adunat prea multe aprecieri, după cum puteți vedea în postarea de mai jos.

Marius Elisei a refuzat să meargă în Egipt alături de Oana Roman și fiica lor

Oana Roman a aflat chiar de la fiica ei că fostul său soț deja și-a găsit o nouă iubită, motiv pentru care a și refuzat-o pe fiica lui în privința excursiei în Egipt pe care o planificase Oana Roman. În direct la Xtra Night Show, în urmă cu doar câteva zilei, Oana Roman a vorbit despre noua relație a fostului său soț.

Eu cred că el are pe cineva. Iza a zis că are mai multe, dar ea e copil, glumește. Și în final a zis că are. „I-am zis că trebuie să existe momente în care să mai fim și noi doi cu ea. Să mai mergem la un restaurant, la o masă. Vine, stă cu ea, nimic de reproșat. Dar să fim noi amândoi și Iza nu vrea. În ultima vreme nu prea mai vrea să ne vedem. Acum mama e plecată, că înainte îl deranja mama. Dar tot nu vrea să vină. Probabil că îi e frică să nu își strice această relație”, a adăugat vedeta, la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram