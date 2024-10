Oana Roman a primit semn de la Mioara?! Întâmplarea bizară prin care a trecut: „Am venit chitită la etaj și am…”

Oana Roman a trăit un moment emoționant, dar totodată bizar! Vedeta a primit semn de la mama ei, Mioara Roman?! Întâmplarea prin care a trecut fiica lui Petre Roman. Și fiica ei, Isabela, a simțit prezența regretatei sale bunici. Cum le-a ajutat pe cele două? A povestit totul pe rețelele de socializare!

Povestea începe așa. Oana Roman și fiica ei căutau de zor un pașaport într-o cutie, asta după ce s-au mai uitat de câteva ori în locul respectiv, dar fără vreun rezultat. Spre surprinderea lor, când au verficat din nou, actul era acolo!

Acest lucru a făcut-o pe Isabela să ajungă la concluzia că bunica ei, regretata Mioara Roman, le-ar fi ajutat să găsească pașaportul. Fiica Oanei Roman a precizat că trebuie să mulțumească pentru ajutor.

„Am venit chitită la etaj și am deschis o cutie în care căutase Isa de două ori, și eu de două ori. Am deschis capacul de la cutie și am găsit pașaportul înăuntru. Nu-l găsiserăm, nici eu, nici ea, deși căutasem de două ori fiecare. Și Isa a ajuns la concluzia că Mia ne-a ajutat, adică mama. Și a zis Isa că mamei trebuie să-i mulțumim, că datorită ei am reușit să-l găsim. Și povestea nu este gata”, a povestit Oana Roman pe InstaStory.