Oana Roman intervine între scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă: ”Noi ne vedem des și...”

Oana Roman a decis să intervină în scandalul momentului din Pepe și Raluca Pastramă. Vedeta este foarte bună prietenă cu artistul. Așadar, ea a mărturisit că știe foarte bine situația. Află, în articol, ce a avut de spus fiica lui Petre Roman!

În urmă cu aproximativ două săptămâni, s-a reaprins scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă, la 4 ani de la divorț. Separarea a avut loc la notar, civilizat, însă, se pare că cei doi foști soți mai au ceva de împărțit. Mai exact, ei nu au reușit să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește programul de vizită al celor două fetițe, Rosa și Maria. De aici, însă, au început să curgă acuzații grave din partea amândurora.

Oana Roman și Pepe au o relație foarte apropiată. Cei doi sunt buni prieteni, iar fiica lui Petre Roman a dezvăluit că artistul și rudele sale sunt ca a doua familie pentru ea. Astfel, vedeta a decis să intervină în scandalul dintre cântăreț și fosta soție.

Oana Roman a mărturisit că știe foarte bine situație dintre Pepe și Raluca Pastramă, însă nu își dorește să se bage. De asemenea, ea a precizat că artistul este un toată foarte bun și are mare grijă de cele două fiice ale sale, Rosa și Maria.

„Sincer nu am ce să comentez de rău. Ei știu care e situația, eu nu pot să mă bag. Ce știu e ca el are grijă de fete impecabil și că le crește foarte frumos. Asta e ceea ce văd eu. Pot să spun că e un super tată și că are super grijă de ele. Noi ne vedem des și eu văd cât sunt de bine fetele, fericite și îngrijite. El chiar le oferă tot și mai ales le oferă iubire și mediu stabil”, a declarat Oana Roman pentru Fanatik .

Scandalul dintre Pepe și mama fiicelor sale a luat amploare în ultima perioadă. Cântărețul a mers în emisiunea Un show păcătos, iar în pauza de publicitate le-ar fi arătat prezentatorilor câteva filmulețe indecente cu Raluca Pastramă. Mai mult decât atât, el a susținut că fosta soție ar fi consumat substanțe interzise.

Raluca Pastramă s-a arătat șocată de acuzațiile aduse de Pepe și negat faptul că ar fi consumat substanțe interzise. Totodată, ea s-a arătat surprinsă de alianța dintre Pepe și Ibrahim Ibru și a mărturisit că foștii ei soți sunt doi oameni puternici cu care trebuie să se lupte.

„Vreau să înțeleagă lumea că ce s-a dat acolo nu are nicio legătură cu mine, în afara de videoclipul în care apar, era ceva între mine și soțul meu. Nu am răspuns la treaba cu drogatul, nu m-am drogat niciodată. Eu eram pe toaletă și el făcea o glumă cu mine. Putea să zică orice. El este în situația aia, nu vreau să-l pun pe el într-o postură proastă. Am avut o relație mai nebună, de asta m-am și îndrăgostit de el, mi-a oferit din nou copilăria. Nu am putut să-i țin ritmul lui și nici el pe al meu. Mă ține din șoc în șoc.

După ce s-a întâmplat plecarea lui, au urmat multe discuții și mă surprinde alianța asta. Mă lupt cu doi oameni foarte puternici. El este un om extraordinar de inteligent și îl las pe el să facă. Nu avem cum să mergem în fața instanței și să spunem că îl facem cum vrem noi. Nu există așa ceva. Am primit ca o dată la două săptămâni un weekend, fără nicio pretenție financiară. Dacă se ajungea la un comun acord cu ei, eu nu aveam nicio pretenție financiară. Acum că ne judecăm, instanța va decide”, a adăugat Raluca Pastramă.