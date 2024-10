Oana Roman a publicat dovada clară că l-a învins pe Marius Elisei: „După 3 ani de...”

Oana Roman a reușit recent să recupereze o sumă importantă de bani datorată de fostul său soț, Marius Elisei, reprezentând pensia alimentară neplătită pentru fiica lor, Isabela. Timp de trei ani, Elisei nu a contribuit financiar la creșterea fiicei sale, iar Oana a fost nevoită să apeleze la instanță pentru a soluționa situația.

După mai multe încercări nereușite de a obține colaborarea fostului partener în viața fiicei lor, vedeta a decis să demareze procedura legală de executare silită. Conform legislației, acordul parental semnat în timpul divorțului servește ca titlu executoriu, permițându-i să solicite intervenția unui executor judecătoresc pentru recuperarea banilor. Astfel, Oanaî va folosi banii primiți de la Marius pentru a acoperi cheltuielile educaționale și activitățile extracurriculare ale fiicei sale.

Deși Marius Elisei este obligat acum să plătească o pensie alimentară lunară de 500 de lei, relația dintre acesta și fiica sa rămâne una complicată. Potrivit surselor apropiate, Elisei nu a arătat prea mult interes față de implicarea în viața Isabelei, fapt care a tensionat și mai mult legătura dintre ei. În ciuda acestui lucru, Oana Roman este mulțumită că a reușit să facă dreptate în privința contribuției financiare pentru creșterea fiicei sale și își dorește să continue să-i ofere Isabelei toate condițiile necesare pentru o dezvoltare armonioasă.

„(..)El nu o caută așa cum ar trebui. Este același răspuns pe care îl dau de un an și jumătate. Nu s-a schimbat absolut nimic. Singurul lucru care s-a schimbat este că i-am cerut să plătească pensia alimentară modică pe care i-o datorează Isabelei. Și pentru că nu mi-a răspuns absolut deloc la niciunul din mesajele pe care i le-am dat pe mail, am hotărât să rezolv lucrurile pe cale legală.

Lucru pe care l-am și făcut. Și, pentru că acordul parental ține loc de titlu executoriu, am apelat la un executor judecătoresc care a rezolvat problema și am reușit să recuperez banii, adică toată pensia alimentară a Isabelei pe ultimii trei ani. Sunt foarte mulțumită că am făcut lucrul acesta pentru că sunt niște bani cu care eu îi voi plăti Isabelei școala, îi voi plăti niște activități, așa cum ar fi fost normal să se întâmple de bună voie. Nu s-a întâmplat de bună voie, s-a întâmplat obligat”, a mărturisit Oana Roman pentru Viva.