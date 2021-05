Oana Roman a răspuns la cea mai incomodă întrebare. De ce mai folosește vedeta numele „Elisei”, în social media

Oana Roman le-a dat șansa oamenilor care o urmăresc în social media să-i adreseze câteva întrebări. Curioși din fire, internauții au vrut să știe de ce anume mai folosește Oana numele Elisei, pe contul său de Instagram.

Atunci când le oferi prilejul fanilor de a pune întrebări, trebuie să-ți asumi și faptul că multe dintre acestea nu vor fi chiar pe placul tău.

Oana Roman a primit o întrebare cam incomodă pe Instagram, dar a răspuns cu diplomație, pentru a satisface curiozitatea celui care voia să știe de ce anume o mai cheamă încă, pe Instagram, Oana Roman Elisei, după fostul său soț.

„De ce v-ați păstrat numele soțului pe rețelele de socializare?” a întrebat internautul.

„Nu mi-am schimbat încă buletinul și pentru a schimba numele la un cont cu bifă trebuie să le arăt un act de identitate. Ori în buletin mă cheamă încă Roman Elisei” a răspuns și Oana Roman.

Ce a spus Oana Roman, despre depresia lui Marius Elisei

După ce au anunțat divorțul, Marius Elisei și Oana Roman au trecut prin perioade dificile. Iar acum Marius Elisei pare să se lupte cu o depresie. Fostul soț al Oanei Roman a publicat un mesaj bizar pe contul său de Instagram. Acesta recunoaștea că este depresiv și se îmbărbăta singur. ”Monologul” însă i-a îngrijorat pe fani. ”Indiferent de cum mă simt și cât de depresiv sunt, soarele va străluci dimineața iar e timpul nopții luna va fi acolo. Vei vedea că aceste zile vor continua să treacă. Vei lăsa aceste zile să treacă și vei pierde un an din viață făcând ce? În regulă, mă voi descurca. am făcut câteva greșeli. Viața merge înainte”, a fost mesajul lui Marius Elisei.

Oana Roman a mărturisit că nu știe exact prin ce stări trece fostul ei soț. Însă, totodată, a spus că poate Marius Elisei are momente în care se simte singur, mai ales după ce s-a mutat din casa în care locuia alături de Oana și fiica lor.

”Nu am de unde să știu exact ce stări are el. Cu toții avem la un moment dat stări mai bune, stări mai proaste. Nu știu ce să spun. El e totuși tânăr, are toată viața înainte. Nu cred că putem vorbi despre depresie. Poate are momente în care se simte singur, momente în care îi e dor de Isa sau nu-mi dau seama… sau poate de noi cumva, că trecerea a fost destul de bruscă pentru toată lumea. Și eu am momente de astea în care am așa o nostalgie sau o strângere de inimă că sunt anumite momente care nu mai sunt. Viața e și cu momente bune și cu momente proaste și cu momente în care suntem supărați, fericiți”, a spus Oana Roman.