Reacția Oanei Roman, după ce Marius Elisei le-a mărturisit fanilor că este depresiv

Zilele trecute, Marius Elisei și-a pus fanii pe gânduri. Fostul soț al Oanei Roman a publicat un mesaj ”dubios” pe contul său de Instagram, care a ridicat multe semne de întrebare. Oana Roman a făcut acum mărturisiri despre starea lui Marius Elisei.

După ce au anunțat divorțul, Marius Elisei și Oana Roman au trecut prin perioade dificile. Iar acum Marius Elisei pare să se lupte cu o depresie. Fostul soț al Oanei Roman a publicat un mesaj bizar pe contul său de Instagram. Acesta recunoaștea că este depresiv și se îmbărbăta singur. "Monologul" însă i-a îngrijorat pe fani.

”Indiferent de cum mă simt și cât de depresiv sunt, soarele va străluci dimineața iar e timpul nopții luna va fi acolo. Vei vedea că aceste zile vor continua să treacă. Vei lăsa aceste zile să treacă și vei pierde un an din viață făcând ce? În regulă, mă voi descurca. am făcut câteva greșeli. Viața merge înainte”, a fost mesajul lui Marius Elisei.

Oana Roman: ”E tânăr. Are toată viața înainte”

Oana Roman a mărturisit că nu știe exact prin ce stări trece fostul ei soț. Însă, totodată, a spus că poate Marius Elisei are momente în care se simte singur, mai ales după ce s-a mutat din casa în care locuia alături de Oana și fiica lor.

”Nu am de unde să știu exact ce stări are el. Cu toții avem la un moment dat stări mai bune, stări mai proaste. Nu știu ce să spun. El e totuși tânăr, are toată viața înainte. Nu cred că putem vorbi despre depresie. Poate are momente în care se simte singur, momente în care îi e dor de Isa sau nu-mi dau seama… sau poate de noi cumva, că trecerea a fost destul de bruscă pentru toată lumea. Și eu am momente de astea în care am așa o nostalgie sau o strângere de inimă că sunt anumite momente care nu mai sunt. Viața e și cu momente bune și cu momente proaste și cu momente în care suntem supărați, fericiți”, a spus Oana Roman