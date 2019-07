Oana Roman a recunoscut că a făcut avort: “Doctorii mi-au spus să nu mai încerc”

Oana Roman, mărturisiri cutremurătoare despre o întrerupere de sarcină care a marcat-o pentru totdeauna. Oana Roman își dorea foarte mult să păstreze acel copil, însă doctorii au sfătuit-o să facă avort, existând unele probleme de sănătate.

Nu a fost prima oară când Oana Roman a recurs la o astfel de intervenţie. Atunci când era iubita dansatorului şi coregrafului Cornel Păsat, fiica lui Petre Roman a făcut de trei ori întrerupere de sarcină.Oana Roman a declarat că în primele două cazuri a făcut avort “de proastă”, iar a treia oară pentru că relaţia ei cu Cornel Păsat era pe final şi au luat împreună de a face întrerupere de sarcină, conform wowbiz.ro.

“Ceea ce mi s-a întâmplat după ce am născut este ireversibil. M-a schimbat pe viaţă. Eu nu mai am ce să mai fac, nu mai am cum să mă mai repar. Nu a plătit nimeni pentru ceea ce am păţit eu. După această întrerupere doctorii mi-au spus să nu mai încerc, mi-au spus că trebuie să înţeleg că trebuie să am grijă de acest copil pe care îl am. Marius e mai tânăr ca mine, el îşi doreşte încă un copil. Nu ştiu ce va fi. Înainte să iau decizia am discutat cu el foarte serios. Eu am tot sperat că se va putea, dar din păcate nu se poate. Acum am realizat cu adevărat prin ce nenorocire am trecut”, i-a mărturisit Oana Roman lui Cătălin Măruţă în urmă cu mai multă vreme.

Oana Roman a slăbit 10 kilograme

Oana Roman a slăbit zece kilograme, după ce a adoptat un mod de viață sănătos. Corpul vedetei a trecut printr-o transformare uluitoare după ce a optat pentru un meniu alimentar aproape vegetarian. De asemenea, pentru a ajunge la silueta dorită, Oana Roman face și tratamente corporale.

”Am început să mănânc sănătos. E adevărat că nu-mi place să gătesc, dar am descoperit mâncarea sănătoasă, îmi aleg ce mănânc, încerc rețete bazate pe fructe și legume în principal. Sunt întru-un proces de remodelare corporală. Am și slăbit, dar rezultatele se văd în cenntimetri, în talie. Merg la astfel de proceduri săptămânal”, a mărturisit Oana Roman pentru click.ro.