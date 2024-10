Oana Roman a refuzat vehement Asia Express: „Nu se pune problema să mă duc, pentru că eu sunt...”

Oana Roman a refuzat vehement participarea la emisiunea „Asia Express”. Deși a fost contactată pentru a face parte din show-ul de la Antena 1, nu veți avea ocazia de a o vedea pe Oana luptând pentru premiul cel mare. Vedeta nu a stat pe gânduri atunci când a oferit răspunsul, iar motivul te va surprinde!

Oana Roman a dezvăluit că a fost contactată pentru a participa în emisiunea momentului. Vedeta își dorește să se întoarcă în televiziune, dar un aspect important o ține pe loc. Prin urmare, invitația a fost refuzată, iar Oana a oferit argumentele care i-au influențat decizia.

Oana Roman își împărtășește cu fanii ei fiecare decizie importantă. Recent, vedeta a mărturisit că a fost contactată pentru a participa la emisiunea „Asia Express” și a refuzat. De asemenea, ea le-a spus și motivul pentru care nu poate participa. Este vorba despre o afecțiune medicală, mai exact, o operație la care a fost supusă în urmă cu câțiva ani.

„M-au sunat din primul sezon, le-am spus foarte clar că sub nicio formă nu se pune problema să mă duc, pentru că eu sunt operată. Am trecut prin operația prin care am trecut și eu nu pot să-mi pun viața în pericol. Eu nu am voie să fac efort absolut deloc, exclus. Și oricum nu e genul meu, dar am primit oferte să fiu invitat permanent, să fiu coprezentator, în mai multe locuri, dar nu, nu mai vreau să fac televiziune.”, a declarat vedeta pentru CIAO.RO.