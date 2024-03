Oana Roman, acuzată că și-a abandonat mama la azilul din Snagov. De ce a dus-o acolo pe Mioara Roman, de fapt

Profund îndurerată după moartea mamei sale și sătulă de criticile primite, Oana Roman a ținut să facă mai multe lămuriri referitoare la decizia de a o interna la centrul de vârstnici din Snagov. Mai mult decât atât, a vorbit și despre efortul uriaș pe care l-a făcut pentru a se asigura că Mioara Roman este îngrijită exemplar.

Mioara Roman s-a stins din viață la aproape 84 de ani, la centrul pentru vârstnici, unde locuia. După decesul ei, mai multe persoane au judecat-o pe Oana Roman pentru că nu a avut grijă de ea acasă și a decis să o interneze într-o instituție specializată. Suferința provocată de moartea mamei sale a făcut-o pe fiica lui Petre Roman să păstreze tăcerea până acum. Însă, recent a decis să spună tot ce are pe suflet.

Oana Roman a povestit că a făcut un efort uriaș pentru a putea avea grijă de mama ei. Timp de doi ani a stat cu ea în casă, însă problemele de sănătate au început să se agraveze. Astfel că Mioara Roman și-a trăit viața între spitale și centre de îngrijire. După ce s-a consultat cu mai mulți doctori, a decis să o interneze la o instituție specializată pentru vârstnici în Snagov.

„După cum foarte mulți știți, în momentul în care starea de sănătate a mamei mele a început să se degradeze, eu am făcut un efort și am vândut casa în care stăteam și am cumpărat altă casă, astfel ca mama să stea împreună cu noi.

Timp de doi ani și ceva, mama a stat cu noi în casă și am avut grijă de ea, atât eu, Isa și doamna care ne ajută în casă, până în momentul în care nu s-a mai putut.”, a spus Oana Roman pe pagina ei de Instagram.