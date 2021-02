Oana Roman, afectată de divorț? Mărturisirile îngrijorătoare ale vedetei: ”Să văd cât mai pot așa”

Oana Roman pare să treacă cu greu după divorțul de Marius Elisei. Vedeta a făcut mărturisiri îngrijorătoare pe contul său de Instagram.

Marius Elisei a divorțat la notar de Oana Roman. Foștii soți au semnat actele pe 15 februarie 2021, la aproape șapte ani de la cununia civilă și religioasă. Cei doi s-au filmat împreună și și-au anunțat oficial separarea. Marius și Oana au rămas în relații amiabile de dragul fetiței pe care o au împreună.

“În momentul de față, nu locuim împreună. Am decis să părăsesc casa pe 17 decembrie. Cu toate că s-a speculat că am plecat pentru una mai înstărită (n.r.: nu a fost așa). A fost o speculație că mi-am petrecut sărbătorile cu acea persoană și că sunt în culmea fericirii. (…). Sărbătorile le-am petrecut singur, în depresie. Am avut un moment. Îți dai seama, să fii singur și să pleci dintr-o casă și să te duci singur, să simți că nu te caută nimeni, că nu te vrea nimeni. Ai așa un gol, un sentiment. Două persoane m-au sunat să petrec sărbătorile cu ele, dar am zis: «Nu».

Având sentimentele pe care le aveam în momentul acela, în clipele acelea, nu aveam starea să petrec. Plus că probabil și transmiteam starea mea și stricam atmosfera. (…) Evident că (n.r.: la început) nimeni nu știa că s-a întâmplat ceva între mine și Oana și că eu eram singur. Dar, după ce s-a aflat, toată lumea m-a sunat”, a povestit afaceristul în emisiunea care rulează la Pro TV.

După divorț, se pare că Oana Roman trece printr-o perioadă grea. Despărțirea de tatăl fetiței sale a afectat-o și și-a pus amprenta asupra ei. Vedeta are nevoie de timp pentru a se vindeca așa că a decis să nu se mai vadă cu nimeni. Hotărârea pe care a luat-o i-a îngrijorat pe fanii săi, care o știu de atâția ani pe Oana Roman ca fiind o femeie sociabilă, mereu zâmbitoare și pozitivă.

„Isa e la tatăl ei, eu acasă la seriale. Nu ies, nu mă văd cu nimeni, nu socializez. Să văd cât mai pot așa. Eram un animal social și nu suportam să nu ies și să nu mă văd cu lume. M-am retras. Încă îmi e bine așa. N-am gașcă, n-am anturaj. Mai bine pentru liniștea mea. Deocamdată”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman şi Marius Elisei, nuntă și botez în urmă cu 7 ani

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al României a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariană şi a primit nota 10 la naştere. Ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame.