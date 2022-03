Oana Roman are, din nou, probleme de sănătate. Cum se simte fiica lui Petre Roman

Oana Roman este foarte activă în mediul online și împărtășește mereu cu următorii săi de pe rețelele de socializare fiecare moment din viața sa. De câtea zile bune, Oana Roman se implică foarte mult în problemele refugiaților ucraineni, dar, probabil din cauza stresului, vedeta se cofruntă din nou cu probleme destul de sănătate.

Oana Roman făcut și un test rapid Covid-19 pentru a afla dacă nu cumva este infectată cu virusul venit din China. „Am terminat de făcut cumpărăturile pentru refugiații ucraineni, însă ideea este că în mod brusc și agresiv am o stare de parcă m-a lovit trenul. Mă simt foarte rău. Am o stare urâtă, mă doare capul. Dacă nu se ameliorează treaba nu stiu ce fac, am o stare foarte nasoală generală. (…) M-am băgat în pat, am luat o pastilă și aștept să vedem.”, a povestit Oana Roman pe contul personal de Instagram.

„Mi-am făcut un test rapid și a ieșit negativ, mai aștept până diseară, până mâine dimineață, și nu știu, dacă tot nu sunt bine, o să fac un PCR.”, a mai povestit vedeta pe Instagram.

Oana Roman vrea să se mute în Franța, într-un sat mic

Oana Roman și-a anunțat, recent, urmăritorii de pe rețelele de socializare că ar vrea ca până la sfârșitul anului să părăsească țara. „Practic, singurul lucru pe care mi-l doresc este să reușesc anul ăsta să îmi pregătesc plecarea, să am puterea necesară să plec din țară. Să mă duc într-o comună, într-un sat mic, mic și să renunț la toate nebunia asta care începe să mă apese din ce în ce mai tare. Să mă ocup de orice într-un sat mic din sudul Franței”, a mai spus vedeta pe Instagram.