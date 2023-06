Oana Roman, dezvăluiri de la ceremonia lui Stephan Pelger: „Oportuniști care au făcut audiență pe spatele lui”

Pe data de 15 iunie, prietenii, familia și apropiații lui Stephan Pelger au venit la ultima slujbă a designerului de doar 43 de ani. Printre vedetele care au venit la cimitirul Evanghelic pentru a-și lua „adio”, se numără și Oana Roman. Odată ce evenimentul tragic a luat sfârșit, fiica lui Petre Roman a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj dur despre falșii prieteni ai creatorului de modă. Cu acest prilej, a spus și ce s-a întâmplat după funeralii.

Într-o zi în care ar fi trebuit să aniverseze 9 ani de la nuntă cu Marius Elisei și 9 ani de la botezul fiicei sale, Isabela, PR-ul și-a condus dragul prieten pe ultimul drum. După ce i-a adus un ultim omagiu designerului, a mers, alături de apropiați, la unul dintre localurile de suflet ale defunctului. Acolo, apropiații lui Stephan Pelger i-au închinat câte un pahar, in memoriam.

„Dragii mei, am lipsit o bună parte din zi pentru că dimineață am fost la cimitirul Evanghelic, acolo unde s-a ținut o slujbă în memoria lui Stephan Pelger, prietenul nostru și apoi am fost cu toți apropiații lui într-un loc care lui îi era foarte drag și am vorbit și am închinat un pahar pentru el și după aceea a trebuit să îmi reintru în ritm”, a spus Oana Roman pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Cum a apărut Oana Roman la slujba în memoria lui Stephan Pelger. O mulțime de vedete, prezente la cimitir. FOTO EXCLUSIV)

Oana Roman, enervată pe falșii prieteni ai lui Stephan Pelger

Ziua nu putea trece fără ca Oana Roman să anunțe fanii că a avut dreptate. Toți cei care s-au perindat pe la posturi de televiziune și s-au întrecut în declarații ar fi „dispărut” misterios în ziua în care „prietenul” lor și-a primit ultima rugăciune. Iată declarațiile sale:

„Ca de obicei, din păcate, am avut dreptate. Știți când v-am spus eu, în live-ul de ieri (14 iunie, n.r.) și în cel de acum câteva zile că t: oți ăștia care s-au trezit să povestească, să comenteze și să își dea cu părerea despre Stephan, dându-se prieteni cu el și apărând pe la televiziuni și dând interviuri, ei bine, dragii mei, niciunul nu a fost astăzi prezent. Niciunul nu a venit astăzi să aducă o floare și să-și ia rămas bun de la Stephan.

Nu știu dacă unii dintre ei sunt plecați, dar n-au venit și mă bucur că așa a fost. Au fost prietenii lui, cei cu care a copilărit, cei cu care a trăit când a fost adult, oamenii care au ținut la el, oamenii care l-au iubit, nu oportuniștii care au făcut audiență pe spatele lui”

Fosta prezentatoare TV a fost extrem de afectată de cele petrecute, motiv pentru care nu dorește să mai treacă prin decesul niciunui apropiat.

(CITEȘTE ȘI: Oana Roman și Marius Elisei, din nou împreună?! Vedeta a făcut declarații surprinzătoare: „Să o luam de la capăt”)