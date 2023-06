Oana Roman și Marius Elisei, din nou împreună?! Vedeta a făcut declarații surprinzătoare: „Să o luam de la capăt”

Astăzi, Oana Roman și Marius Elisei trebuiau să aniverseze nouă ani de căsnicie, iar acest eveniment a făcut-o nostalgică pe fiica lui Petre Roman. Vedeta și-a amintit de clipele frumoase pe care le-a trăit alături de fostul partener. Mai mult, spre surprinderea tuturor, aceasta a vorbit despre o posibilă împăcare.

Astăzi a fost o zi importantă pentru Oana Roman. S-au împlinit nouă ani de la nuntă și tot atâția de la botezul micuței Isa. Așa că vedeta s-a lăsat pradă amintirilor, iar vremurile în care totul mergea bine în relația cu Marius Elisei au înduioșat-o. Vedeta și-a împărtășit sentimentele cu fanii din mediul online și a vorbit deschis despre greșelile pe care ea și fostul partener le-au făcut în relație, dar și despre o posibilă împăcare.

„15 iunie 2014. Nouă ani de la botezul Isabelei și nunta mea. Câte am trăit între timp. Câte bucurii dar și cât greu. Am înfruntat multe și grele. Ne-am uzat și am obosit de multe ori. Și ne-am pierdut undeva pe drum. S-a rupt ceva și nu am reușit să reparăm. Isa este o minune de copil și bucuria din fiecare clipa a vieții noastre. Nu pot decât să fiu recunoscătoare și să mă rog să fim sănătoși cu toții”, a scris Oana Roman, în mediul online.

„Se va repara”

De-a lungul timpului, Oana Roman și Marius Elisei au marcat momente grele în relația lor. Chiar dacă totul părea că merge perfect, în anul 2021 au bifat prima despărțire. Deși toată lumea credea că aceștia vor reveni rapid la sentimente mai bune, cei doi au surprins și au anunțat divorțul. Însă, la câteva luni după ce au semnat actul ce le punea capăt mariajului s-au împăcat. Totul a mers bine pentru o perioadă, însă în urmă cu doar câteva luni cei doi se despărțeau, din nou, de data asta cu scandal.

După separare și-au aruncat cuvinte grele și părea că duc un război în toată regula. Însă, de o perioadă cei doi s-au liniști și au dat uitării neînțelegerile. Se ocupă ambii de fetița lor și se înțeleg cât pot de bine de dragul acesteia. Însă acum, Oana Roman a surprins pe toată lumea. Cu ocazia aniversării, vedeta a mărturisit că nu exclude o nouă împăcare. Aceasta le-a spus internauților că dacă Dumnezeu o să vrea, ea și Marius Elisei se vor reuni. Tot ce au de făcut până atunci este să încerce să șteargă totul cu buretele și să pornească, din nou, de la zero pe un drum împreună.

„Restul se va repara sau nu. Dumnezeu știe că am luptat și mi-am dorit să se poată merge mai departe. Poate ne va lumina mintea și ne va ajuta ajungem înapoi la zero și să o luam de la capăt. Vom vedea. Până atunci eu mulțumesc pentru tot. Și bune și rele, toate vin cu un scop”, a mai spus Oana Roman.

