Oana Roman a răbufnit în spațiul virtual după ce evenimentele din București au scos-o din sărite. „E plin de nesimțiți”

Oana Roman (47 de ani) și-a obișnuit fanii cu stilul ei extrem de direct și uneori chiar incisiv. Recent, vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj extrem de vehement. Sătulă de haosul din traficul rutier bucureștean, Oana a decis că e timpul să ia atitudine.

Traficul rutier din București este un adevărat coșmar pentru mulți dintre șoferi. Zi de zi, cozile interminabile de la semafoare, dar și lipsa de respect a unora dintre conducători fac din șofatul în capitala României o adevărată aventură. Oana Roman s-a confruntat recent cu o situație neplăcută în centrul orașului, în timp ce se afla la volanul mașinii sale. Vedeta nu a mai putut suporta și a ieșit în mediul online cu un mesaj extrem de dur.

(CITEȘTE ȘI: Oana Roman și Marius Elisei, din nou, împreună! Cei doi au îngropat securea războiului: „A fost lângă mine”)

Oana Roman, exasperată de traficul haotic din București. „Este plin de nesimțiți”

Oana Roman este recunoscută pentru stilul ei foarte direct. De-a lungul anilor, ea nu s-a sfiit să-și spună părerile cu foarte multă sinceritate. Recent, vedeta a răbufnit în spațiul online față de traficul infernal din București. Oana este exasperată atât de aglomerația de pe străzile capitalei dar și de comportamentul șoferilor.

Mai exact, Oana a povestit cu ce situație neplăcută s-a confruntat de curând. Aflată la volanul mașinii sale, ea a încercat să găsească un loc de parcare regulamentar, astfel că a pierdut foarte mult timp. Efortul i-a fost însă răsplătit și a găsit unde să-și parcheze mașina. Numai că, un alt șofer ce venea din spate i-a „furat” locul de parcare în ciuda faptului că observase intenția ei de a parca. Enervată de comportamentul respectivului șofer, vedeta a transmis pe Instagram un mesaj dur în care i-a făcut praf pe cei cu astfel de „maniere”.

„Azi e miercuri, la mine e ca și cum ar fi marți 13. Am plecat din oraș înapoi în Tunari, din Tunari m-am întors să mă duc în Dorobanți la poștă să iau niște plicuri. Relația mea cu șoferii din traficul din București este din ce în ce mai complicată. Este plin de nesimțiți, de melteni, de needucați.

După ce m-am învârtit să găsesc un loc de parcare, am hotărât să mă parchez foarte departe și să merg pe jos. Am găsit un loc unde trebuia să parchez lateral dreapta. Am semnalizat și domnul din spate a venit până în fundul meu, nu m-a lăsat să parchez. Domnul s-a parcat în locul meu.”, a scris Oana Roman pe Instagram.

(VEZI ȘI: Prețul plătit lunar de Oana Roman pentru a-și ține mama la azil: „Costă foarte mult, din păcate”)