Oana Roman, dezvăluiri dureroase despre mama ei: „Nu-și poate mișca o mână”

Oana Roman traversează o perioadă destul de grea din viața ei. După ce s-a despărțit de Marius Elisei, o altă problemă nu-i dă pace, boala mamei ei. Potrivit declarațiilor făcute de vedetă, starea de sănătate a Mioarei Roman nu este tocmai bună și are nevoie de fiica ei în permanență.

Oana, fiica lui Petre Roman, este cea care are cea mai mare grijă de mama ei. Mioara Roman trece printr-o perioadă foarte încărcată, din punct de vedere al sănătății. Mama vedetei are nevoie de ajutor constant, căci nu-și mai poate mișca o mână. Astfel, Oana Roman trebuie să o aranjeze, îmbrace și să o ducă la spital pe mama ei, ori de câte ori are nevoie. Nu o face singură, ci cu ajutorul unei femei pe care a angajat-o, căci de multe ori, Oana trebuie să se împartă între Mioara Roman și Isabela.

Mioara Roman nu-și poate mișca o mână

„La 15:30 ajung cu mama la spital. I-am amânat un pic… Trebuia să fiu la 15:00, dar i-am sunat și am zis că o să întârzii. Mama nu-și poate mișca o mână, nu se poate îmbrăca singură. Trebuie să mă duc să o aranjez, să o îmbrac, să o aranjez, să o iau, să o pun în mașină, să o dau jos din mașină, să intru cu ea acolo. La mine durează, e un proces destul de complicat cu mama. Dacă era femeia astăzi, o îmbrăca ea și o aranja, dar vine după 16:00 și trebuie să mă duc eu”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

