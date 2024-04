Oana Roman, disperată să șteargă orice urmă a lui Marius Elisei din viața ei! Problema care îi dă bătăi de cap de ani de zile: „E deja o obsesie”

Oana Roman este „bântuită” de amintirea lui Marius Elisei și vrea să elimine orice urmă a acestuia din viața sa. Însă, se pare că universul nu este de partea ei. De ani de zile, vedeta încearcă să scape de numele celui care i-a fost soț, dar nu reușește. Acum, aceasta a izbucnit în mediul online și a cerut ajutorul. Cu ce problemă se confruntă Oana Roman încă din 2021, de când a semnat actele de divorț.

Pentru o bună perioadă, Oana Roman și Marius Elisei au părut că formează cuplul perfect. Însă, în anul 2021 prima fisură a apărut în relația celor doi și au ajuns la divorț. Chiar dacă ulterior și-au mai dat o șansă, încă de atunci vedeta și-a dorit să renunțe la numele bărbatului. Și-a schimbat toate actele, a șters numele Elisei de peste tot, numai de pe Instagram nu poate scăpa de el, iar această problemă o disperă.

Așa cum spuneam, Oana Roman și Marius Elisei au divorțat în anul 2021, după opt ani de relație. Însă, ulterior, cei doi și-au mai dat o șansă, dar anul trecut au ajuns la despărțirea definitivă, dând uitării cei 10 ani pe care i-au trăit împreună. Despărțirea finală a fost una tumultuoasă, iar acum cei doi nu vor să mai audă unul de altul.

Ei bine, în aceeași notă, Oana Roman vrea să șteargă orice urmă a lui Marius Elisei din viața sa, însă universul pare că nu o lasă. Mai exact, vedeta și-a schimbat numele atât în documente, cât și pe unele rețele de socializare, însă pe Instagram încă poartă denumirea de Oana Roman Elisei, iar acest lucru o sâcâie teribil.

Se pare că încă din 2021, aceasta încearcă să șteargă numele de Elisei, însă platforma nu o lasă. După numeroase mail-uri și notificări trimise, vedeta a răbufnit și a cerut ajutorul comunității sale. Aceasta a spus că are nevoie de un specialist IT și că este dispusă să dea bani frumoși celui care o ajută să rezolve problema.

„Mă chinui de 2 ani să îmi schimb numele la profilul de Instagram și NU reușesc. E deja o obsesie să scap și aici de numele pe care nu îl mai am, Slavă Domnului. Nu știu ce să mai fac. Am încercat toate variantele.

Mă chinui din 2021 să schimb numele de pe Instagram. Imediat după ce am divorțat am renunțat, evident, la numele Elisei și am rămas doar cu numele meu, Roman. Având cont cu foarte mulți urmăritori, nu pot schimba numele doar de la edit profile. Am nevoie de un accept din partea Instagram și, deși am trimis mail-uri și notificări, nu am reușit să primesc, încă, vreun răspuns de la ei. Pe pagina oficială de Facebook am reușit.

În buletin mă cheamă doar Roman și, crede-mă, ultimul lucru pe care mi-l doresc este să mai scrie Elisei pe undeva, dar nu depinde de mine. Nu-mi doresc nimic mai mult decât să scap de acest nume peste tot.

Efectiv sunt dispusă să plătesc pe cineva care se pricepe și reușește să mă ajute să îmi schimb user name-ul la contul de Instagram”, a spus Oana Roman, în mediul online.