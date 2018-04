Oana Roman a făcut-o pe Ana să plângă. Mărturii și imagini din capela suferinței, unde este sicriul Ionelei Prodan

Oana Roman a fost astăzi să-i aducă un ultim omagiu regretatei artiste de muzică populară. În cadrul unui interviu, vedeta a mărturisit că regretă că nu i-a ascultat unul dintre sfaturile prețioase primite de la Ionela Prodan. Mai mult, a spus fiica fostului premier al României, ea a stat de vorbă cu Anamaria Prodan și, la un moment dat, a izbucnit în plâns.

Când a rememorat clipele în care a văzut-o pe Ionela Prodan în coșciug, Oana Roman a spus că într-adevăr cântăreața a plecat liniștită pe lumea cealaltă: „Lucrul ăsta s-a văzut. A rămas frumoasă, foarte frumoasă. A plecat senină”.

Mâine, Oana Roman are un motiv de tristețe – mâine, 19 aprilie, va fi înmormântată Ionela Prodan –, dar și unul de bucurie – tot mâine e și ziua mamei sale, Mioara Roman.

„După ce i-am lăsat un comentariu la postare, care a strâns mii de like-uri, am sunat-o și i-am spus: «condoleanțe». Iar primul lucru pe care Ana mi l-a spus a fost: «Cum e mama ta? E bine». I-am spus că este bine încă. Din păcate, mama mâine nu va putea veni, pentru că e ziua ei. Va fi o zi împărțită între tristețe și fericire. (…).

Mama este ok, este sănătoasă, dar, vreau să mai spun: mama a luat decizia de a se retrage din viața publică. Din păcate, foarte mulți jurnaliști nu înțeleg asta și o mai sună. Ea, de la sine putere, a luat această decizie acum un an.”, a mărturisit Oana Roman în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”.

Oana Roman a vorbit despre două dintre sfaturile prețioase primite de la Ionela Prodan

În cadrul interviului, fiica fostului premier a mărturisit că regretă foarte mult că nu i-a ascultat sfatul Ionelei Prodan de a nu lăsa pe nimeni să-i spună că nu e suficient de bună.

„Să lupți până la capăt. Și, cel de-al doilea sfat: să nu lași pe nimeni niciodată să te facă să crezi că nu ești bună. Să fii mândră până la aroganță”, a povestit Oana Roman despre sfaturile pe care Ionela Prodan i le-a dat.

Oana Roman a făcut-o pe Anamaria Prodan să plângă

„Mă cunosc cu Anamaria Prodan şi cu Anca de când eram copil, am învăţat la aceeaşi şcoală şi ne vedeam des. Ne ştim de mulţi ani şi am multe amintiri cu ele, am fost în vacanţă cu Ana şi era normal ca azi să fiu alături de ea. Nu mi-am permis să sun când Ionela Prodan era în spital. M-a impresionat decenţa şi bunul simţ cu care totul este organizat la faţa locului. Pentru că nu s-a făcut circ şi totul este organizat, ne-am putut reculege în linişte la căpâtâiul doamnei Prodan. Ana era foarte afectată, am vrut să o ajut să se descarce un pic. Am făcut-o să verse câteva lacrimi pentru ca ea să se descarce, a fost un moment care ne-a apropiat mai mult”, a mai declarat Oana Roman la „Răi da buni”.