Oana Roman l-a vrut înapoi pe Cornel Păsat și i-a făcut probleme în relație! „A luptat cu toate armele”. Dezvăluiri în premieră

La 16 de la despărțire, Cornel Păsat a vorbit despre modul în care Oana Roman, fosta lui iubită, a încercat să salveze relația pe care o aveau de 7 ani. Fiica lui Petre Roman a ținut cu dinții de partenerul ei și a luptată cu toate ”armele”, însă nu s-a mai putut face nimic. Situația avea să se schimbe atunci când dansatorul a cunoscut-o pe Bianca.

Oana Roman și Cornel Păsat s-au despărțit în anul 2007, după 7 ani petrecuți împreună. La 16 ani distanță, se pare că ”fantomele” trecutului încă îi îl bântuie pe liderul trupei Flamingo Boys. Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Cornel Păsat a fost întrebat care este adevăratul motiv al despărțirii de la acea vreme, însă răspunsul lui a fost cât se poate de discret. Coregraful a dezvăluit că fosta lui iubită a luptat cu toate armele pentru relația lor și nu a renunțat atât de ușor.

Cornel Păsat: ”Au fost ceva probleme pentru că Oana Roman nu a renunțat ușor la mine”

Totodată, acesta a ținut să puncteze faptul că nu apariția Biancăi în viața lui a fost motivul pentru care s-a despărțit de Oana Roman. De altfel, aceste speculații i-au adus numai probleme în relația cu actuala soție.

„Au fost ceva probleme atunci pentru că Oana nu a renunțat ușor la mine și câțiva ani de zile a luptat cu toate armele(…) Pot să vă spun doar că amândoi am greșit și nu Bianca este de vină că relația mea cu ea s-a terminat. Relația mea cu Oana s-a terminat cred că în urmă cu vreo trei ani, chiar înainte să apară Bianca doar că nu am avut curajul să o spun nici eu și nici ea”, a spus Cornel Păsat.

Deși au trecut mulți ani de atunci, Cornel Păsat a fost sincer și a mărturisit că problemele din relația cu Oana Roman începuseră să fie cu mult timp înainte de despărțire. Totodată, din respect pentru ceea ce au trăit împreună, coregraful a dezvăluit că cei doi au convenit să mai vorbească public unul despre celălalt, promisiune pe care vrea să o respecte în continuare.

Lucrurile între noi se șubreziseră foarte mult. Ea pleca în vacanțe cu ai ei, cu prietenele ei. Lipsea foarte mult din viața mea, eu pe de altă parte aveam viața mea, nu ne mai intersectam atât de mult ca în trecut și da până la urmă s-a rupt. S-a terminat și gata, bate lumea moneda pe asta, dar a fost acum mulți ani. Eu am convenit cu Oana să nu mai vorbim unul despre altul și aș vrea să mă țin de treaba asta, dar am să îți răspund în linii mari. Da, au fost probleme, au fost foarte multe articole răutăcioase apărute în presă, la adresa Biancăi, s-au spus multe minciuni. Ce a fost între mine și Oana a ținut strict de mine și de ea, nu este nimeni vinovat în afară de noi doi pentru că noi doi nu am știut să ținem relația respectivă”, a mai spus Cornel Păsat

Cornel Păsat și Bianca au o relație de peste 10 de ani, relație ce pare să fie una durabilă și destul de statornică. În urmă cu 5 ani, cei doi au devenit părinții lui Dryas Nicolas. Venirea pre lume a băiețelului lor le-a schimbat viața, însă, odată cu trecerea timpului, au reușit să facă față tuturor provocărilor, atât din postura de părinți, cât și în relația de cuplu.