Oana Roman, la un pas de moarte: „Am stat 5 zile la reanimare”. Marius Elisei a avut grijă de ea

Pe data de 1 Mai, Oana Roman și-a deschis sufletul în fața fanilor de pe rețelele de socializare și le-a povestit momentul în care a fost cel mai aproape de moarte. Fiica lui Petre Roman a avut mari probleme de sănătate în anul 2014, dar abia acum a ales să spună întreaga întâmplare. În acea perioadă, fostul soț, Marius Elisei, a avut grijă de ea.

Oana Roman și-a început ziua spunând cum a fost la un pas de moarte în anul 2014. Pe vremea când Isa, fiica sa, avea doar două luni și jumătate, au survenit complicații după operația de cezariană, complicații ce n-au fost tratate la timp. Ca urmare, Oana a avut nevoie, de urgență, de o intervenție chirurgicală care a durat nu mai puțin de 8 ore!

„Din 2014, ziua de 1 mai are pentru mine o semnificație aparte. Este ziua în care m-am născut a doua oră…pe 1 Mai 2014, Isa avea două luni jumate și în loc să fiu acasă cu ea, eu mă pregăteam să intru într-o operație extrem de dificilă care avea să dureze peste 8 ore. O operație care mi-a salvat viața. Eram în pragul de a murit din cauza unor complicații post cezariană, netratate la timp și corespunzător de către doctorul care efectuase cezariana”, a spus Oara Roman pe Instagram.

Oana Roman: „A fost cea mai mare cumpănă a vieții mele”

În anul 2014, când a avut loc operația, Marius Elisei, fostul partener al vedetei, a avut grijă și a stat non stop lângă ea. Chiar dacă cei doi s-au despărțit în urmă cu câteva luni, Oana Roman a ținut să-l menționeze în povestea sa pe care o consideră, de fapt, o minune, deoarece, spune ea, atunci s-a născut pentru a doua oară.

„A fost cea mai mare cumpănă a vieții mele. Am reușit să ies din ea cu ajutorul lui Dumnezeu (…) Am știut atunci că am niște îngeri păzitori foarte puternici. Am știut că puterea lui Dumnezeu este infinită, am simțit asta în modul cel mai concret. Am stat 5 zile la reanimare, uitându-mă la un perete alb și am avut timp să gândesc.

Mi-am dat seama că viața mea este în mâinile Lui și a știut pe cine să trimită să mă salveze. Trebuia să mă vindec pentru a-mi putea creste copilul și am reușit. Eu și doctorii am luptat. Marius m-a păzit. Asistentele m-au îngrijit, El a fost acolo”, a adăugat Oana Roman.

