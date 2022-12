Oana Roman, mesaj emoționant după 10 ani de relație cu Marius Elisei: ”La nimeni nu e totul roz”

Oana Roman (46 de ani) și Marius Elisei (36 de ani) formează un cuplu de aproape 10 ani, însă, relația lor a fost de multe ori pusă la încercare. Fiica lui Petre Roman a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării unui deceniu alături de partenerul ei.

Se spune că nicio relație nu este perfectă, iar Oana Roman și Marius Elisei au dat dovadă de multă răbdare în cei 10 ani de conviețuire. Pe lângă momentele frumoase și faptul că au un copil împreună, căsnicia lor a avut multe momente de cumpănă.

Oana Roman: ”A fost frumos, dar și greu”

La aproape 10 ani de când și-a cunoscut iubirea, Oana Roman și-a dat voie să fie vulnerabilă în fața urmăritorilor de pe rețelele de socialziare și a publicat un mesaj emoționant.

”Pe 13 ianuarie se vor împlini 10 ani de când ne-am cunoscut! A fost frumos, dar și greu. La nimeni nu e niciodată totul roz mereu. Suntem sănătoși și avem un copil reușit. N-am făcut averi, dar trăim decent! Sper că ce e mai bun de abia de acum să urmeze.

E dorința mea de Crăciun, să urmeze mult bine și multă împlinire, și, să ne vedem visele realitate. Să fie un an care să ne aducă numai bine”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Reamintim că anul acesta cei doi au decis să pună punct relației, însă, ruptura nu a durat prea mult. În luna septembrie cei doi au hotărât să-și mai acorde o șansă și să dea uitării momentele grele, însă, Oana nu vrea să mai audă de o viitoare căsătorie.

„Da, la noi așa e, suntem bine, după aceea iar nu mai suntem bine, după aceea iar suntem bine, când sus când jos, las lucrurile să meargă așa de la sine și vom vedea. Am vrut să fac o petrecere și m-am lăsat păgubașă, pentru că nu mai am chef să stau să organizez. Până la urmă se bucură mai mult ceilalți decât mine și am renunțat complet pentru că nu am chef să organizez niciun party. Nu (n.r. nu au de gând să se recăsătorească), actele oricum nu schimbă lucrurile cu nimic. Eu oricum păstrasem și numele meu”, a declarat Oana Roman în urmă cu ceva timp, pentru Impact.ro.