Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: ”Am fost la medicul de familie”

Mioara Romna a fost externată din centrul în cae a fost internată, iar acum locuiește cu fiica ei cea mică. Oana Roman are grijă în permanență de mama ei, care necesită o atenție sporită în această perioadă.

În ultimii ani, Mioara Roman a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Vârsta înaintată, dar și alte probleme de sănătate și-au spus cuvântul iar fosta soție a lui Petre Roman a avut nevoie de intervenția specialiștilor.

Oana și Catinca Roman și-au dorit ca mama lor să fie bine, așa că cele două au decis să o interneze pe Mioara Roman într-un centru pentru vârstnici, acolo unde a avut parte de tratamente speciale pentru o recuperare mai ușoară și o ameliorare a stării sale de sănătate.

Oana Roman are grijă de mama ei

Mioara Roman a fost externată în urmă cu câteva săptămâni, iar acum urmează în continuare un tratament acasă și se simte bine. Fiica ei cea mică este cea care are grijă în permanență de ea și îi cumpără medicamentele necesare.

”Am avut o zi plină! Am filmat ore întregi pentru emisiune, am fost la medicul de familie să îi iau reţeta mamei. Am avut programare. Voiam să vă arăt ceva. O pungă plină de medicamente. Astea îi ajung două luni. Cred că sunt 20 de cutii de medicamente. Asta este… “, le-a spus Oana Roman fanilor pe Instagram.