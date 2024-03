Oana Roman, scandalizată după ce a cumpărat carne dintr-un supermarket celebru: „Nu vreţi să ştiţi cum pute”

Oana Roman, reacție acidă în mediul online! Vedeta a fost scandalizată pentru că a cumpărat carne stricată dintr-un supermarket celebru. De asemenea, a explicat că produsul avea și un miros urât, greu de suportat.

Oana Roman a ținut să le expună mereu urmăritorilor ei atunci când s-a confruntat cu situații neplăcute. Nu s-a ferit niciodată să spună ceea ce gândește, mai ales atunci când a fost vorba de a lua atitudine cu privire la anumite subiecte de interes. De această dată, fiica fostului premier Petre Roman s-a enervat la culme pentru că a găsit carne stricată într-o caserolă pe care o cumpărase de la un supermarket celebru.

Oana Roman a făcut mai multe cumpărături de la un supermarket cunoscut, printre care a luat și o caserolă de carne tocată de vită-porc. Ajunsă acasă, a avut parte de o surpriză foarte neplăcută. Vedeta a observat că produsul era stricat și avea un miros foarte urât. Ulterior, a decis să facă povestea publică. De asemenea, le-a cerut inspectorilor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) să se sesizeze în acest caz.

„Așa arată o carne cumpărată astăzi care are termen de valabilitate până pe 9 martie 2024 și nu vreți să știți cum pute. Deci, așa arată, ca să știți. ANPC-ul să se sesizeze, să se ducă peste domnii. Eu de obicei cumpăr carne de la măcelărie pe care o toacă în fața mea.

Azi am făcut mai multe cumpărături și am zis să nu mai fac un drum la măcelărie. Și rău am făcut. Mi-au scris foarte mulți că au avut și ei probleme. Au făcut ceva sesizări. Eu am o voce care se aude mai tare, poate măcar le fac niște controale.”, a scris Oana Roman pe pagina ei de Instagram