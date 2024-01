Pe ce a dat Oana Roman 70 de lei la Mega Image. Vedeta s-a revoltat când a văzut prețurile din supermarket

Oana Roman este revoltată. Vedeta și-a arătat nemulțumirea pe rețelele de socializare după o sesiune de cumpărături la Mega Image. Incredibil pe ce a cheltuit 70 de lei! Ce se afla în coșul de cumpărături al Oanei Roman?

Oana Roman și-a arătat Nemulțumirea pe rețelele de socializare cu privire la scumpirile din ultimul timp. Vedeta le-a arătat urmăritorilor ei pe ce a cheltuit suma de 70 de lei la cel mai apropiat Mega Image de casa ei.

Vedeta a cheltuit 70 de lei pe o listă de cumpărături aparent banală. Aceasta avea în coșul de cumpărături mai multe lactate, câteva iaurturi, o pungă de ciocolată instant și 3 banane.

Oana s-a arătat foarte nemulțumită de valoarea coșului de cumpărături, mai ales că a cumpărat puține produse. Fiica lui Petre Roman susține că i s-a părut foarte scump, mai ales pentru salariile din România.

În secțiunea de comentarii, oamenii i-au ținut partea Oanei Roman. Urmăritorii vedetei se arată și ei nemulțumiți de scumpirile din ultimul timp, dar și de salariile mici din România.

„Ieri după ce am cheltuit 400 de lei la Carrefour ma uitam prin portbagaj când am ajuns acasă…am crezut ca am uitat vreo punga pe acolo…”, „Ideea este că, făcând conversia prețul e cam la fel…dar de ex în Germania dai 15 din 2000 dar în România dai 70 din 2500. acolo e diferența”, „în Spania am cumpărat aseară un iaurt natural de 1 kg, carne de curcan 450 gr, un toast mic integral, 4 felii de șuncă de curcan și 2 avocado mari cu 16,05 euro”, „prețuri de Elveția avem în țară”, „Sunt toate foarte scumpe pentru salariile din RO, dar sa-mi fie cu iertare, în Italia, Spania nu am găsit preturi mai mici așa cum tot aud. Poate doar la produsele ff proaste. Vorbesc de aceleași hipermaketuri”, sunt doar câteva dintre comentariile de susținere ale fanilor Oanei Roman.