S-a ridicat cortina, iar adevărul despre relația dintre Oana Roman și Marius Elisei cunoaște noi coordonate. Ce părere aveau Mioara și Petre Roman despre fostul ginere: „În niciun caz, nu....”

Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei a fost foarte mediatizată. Acum au ieșit la iveală noi informații din intimitatea celor doi. Ce părere aveau Mioara și Petre Roman despre fostul ginere?

Citește și: A ÎNCERCAT MARIUS ELISEI SĂ SE SINUCIDĂ? OANA ROMAN A RELATAT UN EPISOD NECUNOSCUT PUBLICULUI LARG

În urmă cu 10 zile, Oana Roman a făcut o serie de declarații tulburătoare despre căsnicia cu Marius Elisei. Vedeta a susținut că a trăit o viață de coșmar, alături de fostul soț, pe care l-a numit „narcisist și manipulator”. De atunci, au ieșit la suprafață mai multe detalii din intimitatea celor doi, inclusiv părerea pe care o avea Mioara și Petre Roman despre fostul partener al fiicei lor.

Catinca, sora Oanei Roman, a vorbit despre Marius Elisei. De asemenea, ea a dezvăluit și ce părere avea părinții ei despre fostul ginere. Mioara și Petre Roman și-au dorit să își vadă fiica fericită, așa că nu s-au băgat în căsnicia ei. Mai mult decât atât, sunt doi oameni lipsiți de prejudecăți și foarte deschiși,

Dacă Mioara și Petre Roman au preferat să nu se bage în relația Oanei cu Marius Elisei, Catinca a recunoscut că nu l-a agreat niciodată pe fostul ei cumnat. În plus, a sărit în apărarea surorii sale și crede că acuzațiile bărbatului sunt exagerate.

„De ce nu a plecat? Cred că e o exagerare chestia asta. Eu i-am văzut de foarte multe ori, am fost la ei în casă. Oana e vulcanică, dar de aici până la a umili pe cineva zilnic, e distanță mare. Dacă ar fi fost un troc corect, ar fi mers. Eu în primele luni după ce a născut Oana, am stat mult în casa lor, ea a avut probleme, iar eu stăteam cu cea mică.

De atunci am văzut că lucrurile scârțâie, era un dezechilibru. Atunci știam mai puține insight-uri. Am observat anumite lucruri, pe care ei nu le vedeau din interior. Am crezut că e doar o perioadă, mai ales că născuse, nici pentru un bărbat nu e cea mai happy perioadă. Noi nu eram în niciun fel de relație.

Nici nu am avut numărul lui. Nu (nr. Nu l-a agreat) și îmi asum. Nici ca mentalitate, nici ca principii, nici ca preocupări, absolut nimic, în schimb o ador pe Isa.”, a mai declarat vedeta.