Catinca Roman intervine în scandalul dintre Oana Roman și Marius Elisei. Ce spune despre fostul soț al surorii sale? „ Ăsta e discursul tipic al dependentului”

Catinca Roman ia atitudine în scandalul dintre sora sa și Marius Elisei. Sora Oanei Roman a spus totul despre relația pe care o avea cu fostul cuplu. Mai mult, Catinca a declarat că nu l-a plăcut niciodată pe Marius Elisei și că acesta s-a căsătorit cu sora sa pentru a deveni celebru.

Încă din ianuarie 2023, de când i-a spus adio lui Marius Elisei, Oana Roman este într-un conflict continuu cu fostul soț. Sora vedetei, Catinca Roman, ia atitudine în scandalul care le macină familia. Aceasta susține că Oana s-a potrivit mai bine cu fostul său iubit, Cornel Păsat. Se pare că relația dintre ea și Elisei a fost sortită eșecului. Potrivit Catincăi, Oana a trecut cu vederea peste problemele fostului ei soț, familia fiind cea mai importantă pentru ea.

„Acum e un fel de război. Eu cred că o componentă din dorința lui Marius de a fi împreună a fost și asta, de a deveni cunoscut. Nu mi se pare ceva rău să îți dorești asta. Problema că trebuie să ai background-ul necesar pentru a deveni cunoscut. Nu s-au potrivit. Mi s-a părut că Oana s-a potrivit foarte bine cu Cornel, au avut o legătură care a rămas până în ziua de azi. Eu nu am fost încântată. Argumentul Oanei a fost că era îndrăgostită și era foarte entuziasmată. Am văzut cum a fost la nuntă, nu s-ar fi căsătorit doar de dragul de a se căsători, ea e foarte religioasă”, a declarat Catinca Roman la Xtra Night Show, conform Spynews.ro

Catinca Roman nu crede speculațiile lui Marius Elisei cu privire la sora sa, chiar dacă acesta susținea că a fost umilit zilnic de Oana. Mai mult, vedeta spune că și-a avertizat sora cu privire la comportamentul bărbatului. Mai mult, Catinca a mărturisit că nu l-a plăcut niciodată pe fostul partener al Oanei.

„De ce nu a plecat? Cred că e o exagerare chestia asta. Eu i-am văzut de foarte multe ori, am fost la ei în casă. Oana e vulcanică, dar de aici până la a umili pe cineva zilnic, e distanță mare. Dacă ar fi fost un troc corect, ar fi mers. Eu în primele luni după ce a născut Oana, am stat mult în casa lor, ea a avut probleme, iar eu stăteam cu cea mică.

De atunci am văzut că lucrurile scârțâie, era un dezechilibru. Atunci știam mai puține insight-uri. Am observat anumite lucruri, pe care ei nu le vedeau din interior. Am crezut că e doar o perioadă, mai ales că născuse, nici pentru un bărbat nu e cea mai happy perioadă. Noi nu eram în niciun fel de relație. Nici nu am avut numărul lui. Nu (nr. Nu l-a agreat) și îmi asum. Nici ca mentalitate, nici ca principii, nici ca preocupări, absolut nimic, în schimb o ador pe Isa”, a mai declarat vedeta.