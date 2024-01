Marius Elisei, atac fără precedent la adresa Oanei Roman! O acuză de infidelitate și susține că are dovezi: „Te duci și semnezi contracte noaptea, la el acasă”

Un nou scandal de proporții se anunță între Oana Roman și Marius Elisei. De această dată cel care a aruncat prima săgeată este el și vine cu acuzații grave la adresa fostei sale partenere. Marius Elisei își acuză fosta soție de infidelitate și spune chiar că are dovezi în acest sens. Potrivit spuselor bărbatului, Oana Roman ar fi avut parte de o noapte pasională în brațele unui afacerist.

Oana Roman și Marius Elisei au format pentru o perioadă un cuplu fericit, însă problemele au început să apară în relația acestora, iar în anul 2021 marcau divorțul. Însă, cei doi s-au împăcat la câteva luni după, relația lor mai rezistând până în toamna anului trecut. Iar infidelitatea Oanei Roman ar fi venit imediat după împăcarea care a succedat divorțul. Ce s-a întâmplat atunci?

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Marius Elisei a făcut câteva declarații care au surprins multă lume. Acesta a vorbit despre o presupusă aventură a Oanei Roman, care a avut loc după divorțul din 2021. Se pare că la acea vreme, cei doi făceau pași spre o împăcare, dar se aflau încă într-o zonă gri în care nu fusese luată o decizie clară.

Ei bine, la vremea respectivă, Oana Roman a avut o mică escapadă la mare. Vedeta a participat la un eveniment, unde s-a întâlnit și cu bărbatul cu care Marius Elisei spune că și-a petrecut noaptea. Potrivit spuselor acestuia, după eveniment, noaptea, Oana Roman ar fi mers acasă la afacerist sub pretextul semnării unui contrat. Însă, această semnare a durat toată noaptea, căci Marius Elisei spune că fosta soție a rămas la el până a doua zi.

„Eu, dacă îți zic ceva despre o persoană, tu te aprinzi? Iei foc? Când a plecat la mare, a plecat cu Vica Blochina și încă o fată. S-au cazat toate trei într-un hotel, după care, seara sau pe la prânz spre seară, s-au dus la o cherhana, unde era evenimentul respectiv. S-au dus acolo, a venit seara, ea, între timp, vorbea cu respectivul. L-a chemat acolo. După aia, am primit un telefon: «Băi, e Oana aici». Zic: «Bine, mă, las-o».

M-au sunat foști paparazzi, nu mai lucrează de 3-4 ani. Nici nu ne împăcasem. Vine tipul respectiv, fac poze împreună, după care ea ce face? Se duce la om acasă să semneze contractul, noaptea, rămâne până a doua zi dimineață să semneze contractul. Ea s-a dus la el. Știu cine e omul.

Atunci mi-am zis eu: «Pentru copil, cu omul ăsta nu este ok». M-am dus acasă și am întrebat-o pe Isabela cum e și dacă își dorește să revină acasă, după care ea l-a anunțat pe el că eu am venit acasă. I-am luat telefonul și am văzut toată convorbirea. E și el divorțat, are o fetiță. Nici nu contează, te duci și semnezi contracte noaptea, la el acasă”, a declarat Marius Elisei, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.