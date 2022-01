Oana Roman şi Marius Elisei, probleme în relaţie? Ce mesaj neaşteptat a transmis bărbatul: „Cine nu mă vrea…”

Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin multe încercări în cei 9 ani de relaţie. Povestea lor de dragoste nu a fost întotdeauna roz, însă au demonstrat de cele mai multe ori că iubirea poate învinge orice obstacol. Deşi au divorţat oficial, aceştia şi-au mai acordat o şansă. Recent însă, iubitul vedetei a publicat pe reţelele de socializare un mesaj neaşteptat.

Oana Roman a luptat din greu pentru a-şi ţine familia unită. După împăcarea recentă şi Marius Elisei părea că îşi doreşte acelaşi lucru, însă ceva s-a schimbat.

Fiica lui Petre Roman vorbea în urmă cu câteva săptămâni despre planurile lor de viitor şi mărturisea faptul că se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă. Potrivit declarațiilor vedetei, aceştia doreau să facă o reînnoire a jurămintelor.

„Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Părintele mi-a zis: «Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele. Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a declarat Oana Roman, cu câteva săptămâni în urmă.

Cu toate acestea, între cei doi a existat din nou o ruptură. Sau cel puţin asta a lăsat de înţeles Marius Elisei, după ce a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj neaşteptat.

„Cine nu mă vrea… nu mă vrea… asta e… nu oblig”, au fost cuvintele bărbatului.

Oana Roman nu a avut deocamdată o reacţie în ceea ce priveşte postarea iubitului său, dar cu siguranţă vedeta va lămuri în cele din urmă situaţia.

Oana Roman: “Am avut multe furturi în relația noastră”

Recent, pe o rețea socială, Oana Roman a vorbit despre relația cu Marius Elisei, amintindu-și de momentele plăcute și triste care le-au urmărit relația, terminând cu o declarație de dragoste pentru partenerul ei.

“Am avut multe furtuni în relația noastră. A fost cu valuri înalte și căderi spectaculoase, dar și cu suișuri fulminante. A fost cu râs și cu plâns, cu fericire și tristețe, dar, per total, a fost mai bine decât rău. Am știut împreună să trecem peste toate și sa rămânem împreună la propriu și la bine și la greu. Nu e ușor în fiecare zi dar familia noastră e unită și trăim adevărat și frumos. Să închinăm pentru asta!”, a scris Oana Roman.