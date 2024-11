Oana Roman, tristă după victoria lui Donald Trump: „Este începutul sfârșitului și argumentez…”

Oana Roman se numără printre cei care au fost foarte dezamăgiți de rezultatul alegerilor din America. Reîntoarcerea lui Trump la Casa Albă nu a bucurat-o absolut deloc, mai mult, a făcut-o să prevadă un scenariu cât se poate de negru pentru viitorii ani. Vedeta și-a spus părerea în mediul online și este sigură că acest este „începutul sfârșitului”. De ce consideră Oana Roman acest lucru?

Alegerile din Statele Unite ale Americii au ținut primele pagini ale ziarelor din întreaga lume. Lupta crâncenă dintre Kamala Harris și Donald Trump a luat sfârșit, iar faptul că Trump a fost reales președinte a dat startul unor mulțimi de păreri. Printre cei care și-au spus opinia s-a numărat și Oana Roman, care s-a arătat cât se poate de dezamăgită de rezultat.

Donald Trump se întoarce la Casa Albă, iar acest lucru a revoltat multă lumea, mai ales pe europeni. Printre cei care s-au arătat dezamăgiți de rezultatul alegerilor din SUA se numără și Oana Roman. Vedeta a vorbit în mediul online despre cele întâmplate și spune că realegerea lui Trump este „începutul sfârșitului”.

Vedeta a dezbătut subiectivul cu fanii ei apropiați și nu a vrut să o facă și cu publicul larg, căci se teme de faptul că mulți vor reacționa vehement la ce are de spus. Însă, aceasta a dat de înțeles că lucruri destul de grave se vor întâmpla cu Trump la conducerea Americii. De asemenea, aceasta este sigură că peste un an situația o să fie destul de gravă și a promis că atunci va arăta tuturor ce predicții a avut acum, căci este sigură că acestea se vor îndeplini.

„Am făcut niște story-uri pentru abonați în care mi-am exprimat părerea despre Trump, nu o fac aici pentru că m-am săturat de nebuni și hateri și de bolnavi psihic și nu mai postez lucruri controversate pentru toată lumea pentru că efectiv am obosit. Părerea mea despre ce se întâmplă în America este una tristă, asta este părerea mea și am dat detalii și am explicat. Vă zic doar atât: este începutul sfârșitului și argumentez de ce cred asta în story-urile pe care le-am postat pentru abonați.

Sincer mi-aș dori din tot sufletul ca de data asta să nu am dreptate și să nu fie așa cum cred eu, dar, din păcate, de obicei cam am dreptate și cred că se va adeveri. Story-urile alea eu le păstrez, pentru că ele o să fie în arhivă și vorbim peste un an, doi. Eu zic că peste un an vorbim și o să vedem dacă am avut dreptate sau nu”, a spus Oana Roman, în mediul online.