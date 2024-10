Oana Roman, vacanță de coșmar în Cipru. Ce a pățit când a ajuns la hotel: ”Trebuie să aveți mare grijă!”

Oana Roman a început vacanța în Cipru cu stângul. Vedeta a avut parte de o situație foarte neplăcută. Inițial, ea a spus că a avut o aventură în ceea ce privește camera în care a fost cazată, însă încearcă să își păstreze calmul. Mai apoi, a povestit toată tevatura prin care a trecut.

Vineri, 25 octombrie, Oana Roman a plecat în vacanță, alături de fiica ei, Isabela. Aceasta are liber de la o școală o săptămână, așa că vedeta a decis să îi ofere câteva momente de relaxare în Cipru. Cele două au ales să se cazeze la un hotel de lux, însă au avut parte de o situație neașteptată atunci când au ajuns acolo. Fiica lui Petre Roman a povestit problemele cu care s-a confruntat la unitatea de cazare.

Citește și: Oana Roman a primit semn de la Mioara?! Întâmplarea bizară prin care a trecut: „Am venit chitită la etaj și am…”

La scurt timp după ce a ajuns la hotelul din Cipru, Oana Roman a mărturisit că a întâmpinat o problemă în ceea ce privește camera în care ea și Isabela au fost cazate. Vedeta a explicat faptul că încearcă să își păstreze calmul până se rezolvă problema.

Ulterior, fiica lui Petre Roman a revenit cu detalii despre situația neplăcută prin care a trecut. Mai exact, ea a primit o cameră la parter, destinată persoanelor cu dizabilități. Dincolo de această problemă, aspectul lăsa de dorit.

În cele din urmă, Oana Roman a reușit să rezolve situația, însă a ținut să precizeze problemele pe care le are hotelul. Vedeta a susținut că personalul unității de cazare nu este în regulă pentru că nu știe să comunice corect cu cei care le trec pragul.

„Într-un final am reușit să primim o cameră ok. S-a rezolvat problema, dar a început cu stângul totul și nu din cauza agenției, ci din cauza celor de aici. Pe scurt, serviciile scârțâie, personalul nu este ok, comunică foarte greu și nu au fost în stare măcar să își ceară scuze. Nu știu să vorbească, nu știu să comunice. Hotelul este ok dacă nimeriți camera potrivită.”, a mai spus fiica lui Petre Roman.