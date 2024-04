Oana și Catinca Roman sunt din nou la cuțite. Ce își reproșează surorile Roman la nici două luni de la înmormântarea mamei lor

Mioara Roman nu-și găsește liniștea nici pe lumea cealaltă. Apar noi reproșuri într fiicele sale Oana și Catinca. Ce i-a reproșat fiica lui Petre Roman surorii sale mai mari la doar două luni de la înmormântarea mamei lor?

Relația tensionată dintre surorile Roman a atins un nou punct critic. După ce Catinca a criticat modul în care Oana s-a ocupat de înmormântarea Mioarei Roman, Oana a replicat la fel de aspru.

Chiar dacă nu a menționat-o pe Catinca direct, vedeta a publicat un mesaj dur pe platformele de socializare. Fiica lui Petre Roman o acuză pe sora sa că nu a avut nicio implicare în organizarea înmormântării mamei lor.

„Atunci când tu nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu plătești nimic, nu te interesează nimic și totuși ești nemulțumit de ce face celălalt, care se implică 100%, plătește 100%, se ocupă 100%, duce povara 100% singur. Și cu toate astea, tu ești nemulțumit. Ba mai mult, comentezi, spui că ai fi făcut altfel, că nu a fost bine așa.

Asta este meteahna multora dintre noi, voi. Cred că înainte să comentăm deciziile și viața celorlalți ar trebui să ne gândim dacă noi am făcut ceva, dacă noi ne-am implicat, dacă am ajutat, dacă am cumpărat măcar o floare sau am aprins măcar o lumânare pentru cineva. Altfel, suntem doar niște forme de viață care comentăm de pe margine. Ar trebui să ne gândim foarte bine înainte să ne permitem să judecăm deciziile altora și să judecăm ceea ce fac ei, atât timp cât noi nu facem nimic. Eu nu-mi permit să judec pe alții, nici măcar pe cei apropiați mie.

Nu e treaba mea să judec, să-mi dau cu părerea, eu fac ce cred, simt, astfel încât să am inima și conștiința împăcată. Să știu că mi-am făcut datoria pentru părinții mei, copilul meu, gândiți-vă înainte să deschideți gura și să vă băgați în seamă”, a fost mesajul transmis de Oana Roman, pe pagina ei de Instagram.