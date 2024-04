Semnul divin pe care l-a primit Oana Roman de la mama ei, la aproape 2 luni de la moartea Mioarei Roman: ”Și-a încheiat călătoria și a ajuns la destinație”

Oana Roman a avut parte de o experiență „paranormală”, la aprope două luni de când mama ei, Mioara Roman, s-a stins din viață. Fiica fostului prim-ministru Petre Roman a povestit pe rețelele de socializare ce vis a avut recent. Visul poate fi interpretat precum un semn divin, iar sora Catincăi Zilahy a mărturisit că mama lor „a ajuns la destinație”. Iată detaliile mai jos, în articol.

Au trecut aproape două luni de la moartea Mioarei Roman. Fiica sa, Oana Roman, este activă pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit urmăritorilor săi că a visat-o, din nou, pe cea care i-a dat viață. De data aceasta, fiica fostului prim-ministru Petre Roman a avut parte de un semn divin.

Sora Catincăi Zilahy a mărturisit că a visat-o pe mama lor și că „e bine” și „și-a încheiat călătoria”. Oana Roman nu doar că a visat-o pe Mioara Roman, ci și pe bunica ei.

„Am uitat să vă spun. Am visat-o pe mama, e bine, e tare bine mama, era cu bunica, cu mama ei. Pe bunica nu am visat-o niciodată de când a murit și am visat-o azi-noapte, împreună cu mama. Erau frumoase, erau elegante, eram coafate și erau împreună, așa că, mama probabil și-a încheiat călătoria și a ajuns la destinație, acolo unde s-a întâlnit cu bunica, cu mama ei. Și a visat-o pe mama și o prietenă de-a ei, tot azi-noapte, deci, cu siguranță, ea a ajuns unde trebuia și începe să ne dea de veste”, este mesajul transmis de Oana Roman pe internet.