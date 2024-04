Dispută în familie pe tema înmormântării Mioarei Roman. Dezvăluirile făcute de Catinca pun într-o lumină nouă evenimentele funerare: „A fost dorința Oanei...”

Sora Oanei Roman, Catinca, nu a fost de acord cu aceasta să îi facă mamei lor o înmormântare de lux. Fosta prezentatoare TV nu și-a ascultat sora și a apelat la Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, să o poată înmormânta pe Mioara Roman cu mare fast. A avut chiar și colivă cu foiță de aur. Mulți au rămas surprinși să vadă ce înmormântare a avut mama Oanei Roman!

La funeraliile fastuoase ale Mioarei Roman, o mulțime s-a adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar atmosfera era agitată, oamenii luptându-se pentru pachetele împânzite cu bunătăți, în semn de pomană. Organizatorul Gabriela Lucuțar a făcut totul impecabil, respectând dorința fiicei Mioarei, Oana, de a avea un eveniment fastuos. Sicriul alb și florile albe au reprezentat doar câteva dintre detaliile pregătite cu grijă, iar limuzina gri a fost aleasă pentru a însoți trupul neînsuflețit al Mioarei pe ultimul drum către cimitir.

Catinca Roman nu a fost deloc de acord cu decizia pe care a luat-o sora ei, dar a încercat să se obișnuiască. Oana a fost cea care a avut mai multă grijă de mama ei în ultima perioadă, iar Catinca nu prea a avut multe de spus în privința organizării înmormântării.

Sora Oanei Roman a recunoscut că nu a fost prea des să o vadă pe mama ei și și-a asumat toată vina. Fostă prezentatoare TV i-a reproșat Catincăi că nu mai fusese de un an de zile să își vadă mama la clinică. Aceasta a spus că motivul a fost depresia, care a fost una puternică după ce a murit tatăl ei.

„Ea a avut o boală păcătoasă, care îți schimba faciesul, atitudinea. Mai avea momente de luciditate, dar să ne recunoască, să ne pronunțe numele nu se mai întâmplase de câteva luni bune.

Foarte des s-a dus Oana la ea. Îmi asum asta. Oana și mama erau foarte asemănătoare. Eu eram mai mult fata lui tata.

După ce a murit tata, eu am avut depresie. A fost îngrozitor. Eu, oricum, am un fond genetic depresiv, melancolic. Am făcut și terapie. Căderea a fost dramatică. Am ajuns la medicație, pe care o iau în continuare, mai scăzută însă acum.

Aveam o anxietate puternică și burnout. Eram pe mod supraviețuire. Vrei 4-5 luni așa. Și mama și tata au avut depresie, în continuare la noi să ai depresie e o stigmă. Lumea trebuie să înțeleagă că se produce un dezechilibru chimic la nivelul creierului, nu poți să te ridici singur, astea sunt baliverne.

Sunt încă un pic confuză, nu-mi vine să cred că a murit! O să urmeze toate etapele: de negare, de furie, de acceptare, o să mă echilibrez la un moment dat. Nu știu dacă cred în viața de după moarte.

Nu sunt o persoană credincioasă, bisericoasă. Nu cred în biserică, în ce a devenit ea. Nu mi-e frică de moarte, așa am fost mereu, mai fatalistă. Mi-e teamă de boală, de suferință, de pierderea celor apropiați. Ăsta cred că e cel mai groaznic lucru”, a spus Catinca.