Catinca, anunţ bulversant despre Silvia Chifiriuc, actuala soţie a lui Petre Roman: „E tot o victimă şi ea”

Catinca Roman rupe tăcerea și face noi dezvăluiri despre fostul soț al mamei sale. După ce l-a revăzut pe Petre Roman la înmormântarea Mioarei din februarie, fiica cea mare a jurnalistei nu s-a mai putut abține. Catinca a dezbătut mai multe subiecte despre tatăl vitreg, printre care și despre actuala lui soție, Silvia Chifiriuc.

După mai bine de o lună de la înmormântarea Mioarei Roman, fiica cea mare a acesteia, Catinca, nu se mai abține și aruncă cu săgeți în spre tatăl vitreg. Mioara Roman s-a stins din viață pe data de 23 februarie 2024, în azilul unde locuia. Slujba de înmormântare a jurnalistei a avut loc pe 26 februarie, la o biserică din Capitală, acolo unde și-a făcut apariția și fostul soț al acesteia.

Petre Roman nu a participat la înmormântare, fiind prezent preț de câteva minute la priveghi.

Chiar dacă după încheierea procesului de divorț nu a mai vorbit cu Mioara, fostul prim-ministru s-a prezentat la biserică pentru a-i aduce un ultim omagiu celei cu care s-a iubit mai bine de 3 decenii. După o lună de la pierderea dramatică a mamei sale, Catinca Roman a răbufnit. Vedeta susține că Petre Roman a făcut acest gest doar din obligație.

„Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister… Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a dezvăluit fiica cea mare a Mioarei Roman, la Metropola TV, potrivit Click.