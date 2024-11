Oana și Viorel Lis, internați împreună. Ce probleme au avut: „Au început să mi se umfle picioarele”

Oana și Viorel Lis au trecut prin momente dificile. Sănătatea amândurora a fost pusă în pericol, iar blondina a povestit prin ce au trecut timp de două săptămâni. Iată ce a spus!

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Deși relația lor a fost pusă la zid, iar mulți au acuzat-o pe Oana că ar sta din interes cu fostul edil, cei doi au demonstrat de-a lungul timpului că sunt acolo unul pentru celălalt la bine și la rău.

După cum vă spuneam, cei doi au fost alături unul de celălalt prin toate momentele grele. În ultimii ani, Oana Lis și-a dedicat atenția totală soțului ei, acesta fiind răpus din ce în ce mai tare de probleme de sănătate odată cu înaintarea în vârstă.

În urmă cu o săptămână, vedeta a mărturisit prin ce au trecut ea și soțul ei recent, atunci când amândoi au avut probleme de sănătate.

„Am fost internați la un spital de recuperare, amândoi am avut nevoie de recuperare, dar bineînțeles că Viorel mai mult și bineînțeles că eu îi sunt alături. Viața nu este formată doar din clipe de fericire, de petrecere și de bucurie. E formată și din momente grele în care trebuie să fii aproape de partenerul tău și eu consider că fac lucrul ăsta cât de bine pot eu.”, a mărturisit Oana Lis în cadrul unei emisiuni TV.

CITEȘTE ȘI: Răspunsul uluitor al Oanei Lis la întrebarea: ”De câte ori l-ai înșelat pe Viorel?”

Conform spuselor blondinei, atât ea, cât și Viorel Lis au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza durerilor pe care le prezentau. În prezent, după ședințele de terapie realizate, amândoi se simt mai bine.

„Ajunsese la un moment dat să nu mai facă față durerilor, iar atunci când ai dureri fiecare zi ajunge să fie groaznică, adică nu poți să te bucuri, să stai în casă, să te uiți la televizor, nu poți dacă ai dureri. În primul rând, a fost pentru lucrul asta. În al doilea rând și eu, din cauza kilogramelor, am început să îmbătrânesc, au început să mi se umfle picioarele, să am probleme, și amândoi am avut nevoie de terapie. Și eu mă simt mult mai bine de când am făcut aceste terapii, și Viorel.”, a mai spus vedeta.