Viorel Lis, de urgență la spital! Oana Lis, dezvăluiri de ultimă oră despre starea de sănătate a fostului edil

Viorel Lis a ajuns din nou pe mâinile medicilor! Fostul edil se află internat în spital de două săptămâni! Dezvăluirea a fost făcută chiar de soția lui, Oana Lis! Vă prezentăm mesajul postat de vedetă pe rețelele de socializare! Cele mai noi detalii!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Viorel Lis se confruntă cu probleme de sănătate de multă vreme. Soția lui, Oana Lis, este alături de el și la bine, dar și la greu, așa că bineînțeles că a făcut mereu tot ce a putut pentru a-l ajuta în momentele complicate. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc în mediul online.

Fanii au observat că a lipsit în ultima vreme de pe social media, așa că Oana Lis a venit cu o explicație în acest sens. Soția fostului edil al Capitalei a început totul prin a-și cere scuze că nu a reușit să răspundă la mesajele pe care le-a primit, însă a fost cam absentă din mediul online. Ulterior, ea a dezvăluit că Viorel Lis se află internat într-un spital de recuperare de aproximativ două săptămâni.

„Dragilor, îmi cer scuze că n-am putut răspunde la mesaje și că am fost cam absentă pe social media. Uneori, viața și realitatea au nevoie să fii mai prezent și implicat. Sunt internată de vreo două săptămâni cu Viorel la un spital de recuperare. Revin cât de curând”, a scris Oana Lis pe Facebook.

Oana Lis și-a deschis sufletul în cadrul podcastului moderat de Mara Bănică, moment în care a vorbit deschis despre căsnicia pe care o are cu Viorel Lis. La acea vreme, soția fostului edil a recunoscut că între ei există o relație de codependență, iar din acest motiv îi este foarte greu să se lupte cu gândul că partenerul ei nu va mai fi lângă ea.

„În ultimii ani, poate de aia am și făcut ca Viorel să se salveze între viață și moarte, nu eram pregătită să mă despart de el. Sunt multe cazuri de oameni care stau mult împreună și, apoi, celălalt nu mai poate ca și suflet. Lumea crede că de-abia aștept să moară ca să mă distrez. Mulți ani am mers la terapie pentru că am crezut că dacă moare Viorel, mor și eu. Mă identificasem și foarte mult cu el, pentru că atunci când sinele tău nu este sănătos, te lipești de cineva și te identifici cu el. Acum văd că el se identifică cu mine, pentru că a și zis că el este eu și eu sunt el. E foarte ciudat când ești o relație de codependenț”, a precizat Oana Lis.