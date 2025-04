Andrei Mateiu din Atletico Textila, dezvăluiri despre câștigurile din seriale și filme versus teatru: ”Acolo îți iei, cumva, banii în rate!”

Andrei Mateiu face actorie de două decenii și nu ar renunța în ruptul capului la meseria care i-a adus satisfacții financiare, dar care l-a și scos din anonimat. “Duel în trei”, “Brigada nimic” sau “Atletico Textila” sunt doar câteva producții care l-au adus în atenția publicului pe marele/micul ecran, la care se adaugă spectacolele de teatru. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andrei Beiu a făcut dezvăluiri despre câștigurile din actorie: teatru versus seriale TV și filme.

Interpretul lui Costeluș din Atletico Textila a înființat o companie de teatru independent alături de doi parteneri de bază: Cătălina Grama Jojo și Paul Ipate. Primul lor spectacol în calitate de producători, regizori și actori a fost un succes, alte reprezentații ale piesei “Mireasă fără voie” fiind programate pe 9 mai la Ploiești și 11 mai la București – Sala Luceafărul.

Andrei Mateiu: „Am zis că ar fi cazul să ne facem și noi spectacolele noastre”

CANCAN.RO: Poveste-mi despre proiectul vostru. Înțeleg că sunteți trei acționari la compania de teatru independent.

Andrei Mateiu: Da, da, suntem trei producători. Eu cu Cătălina Grama și cu Paul Ipate am înființat această companie – Teatrul Maidan și este primul nostru spectacol de debut, “Mireasă fără voie” și sperăm să avem cât mai multe.

CANCAN.RO: Ca nivel de investiție, cum stau lucrurile pe partea asta? Mă gândesc că poate mai vor și alții să pornească de la zero, să aibă un control total al spectacolelor.

Andrei Mateiu: Da, asta a fost și ideea. Noi având experiență în teatru de atâta timp, am zis că ar fi cazul să ne facem și noi spectacolele noastre. Este greu, pentru că dacă vrei să ai succes, trebuie să umpli sălile și sălile sunt destul de mari, oamenii se duc la diferite spectacole, sunt și multe spectacole în momentul de față, mai ales în București, dar și prin țară și e destul de complicat. Adică nu știu dacă aș recomanda, pentru că am stat cu mari emoții și eu, și Cătălina, și Paul. Ne-am tot gândit ce strategii să mai facem, cum să aducem lumea la teatru, dar se pare că în seara asta avem sold out și ne-a reușit.

Andrei Mateiu: „Nu mai am nicio frică de genul ăsta când sunt pe scenă”

CANCAN.RO: Ce rol ai în piesa de teatru „Mireasă fără voie”?

Andrei Mateiu: Rolul meu e destul de mic și l-am ales să fie mai mic pentru că a trebuit să și regizez acest spectacol și e mult mai ușor, nu simplu, să stai în afara scenei, să vezi din afară ce se întâmplă, ca să poți să coordonezi. Este un intermediar, nu o să zic mai mult de atât, dar fără el nu s-ar fi putut întâmpla ce se întâmplă în piesă. Adică e un fel, ca să zic așa, o un fel de cheie care pornește mecanismul piesei.

CANCAN.RO: Înainte de a urca pe scenă ai vreun ritual? Aloci câteva minute să îți aduni gândurile?

Andrei Mateiu: Bineînțeles, trebuie să fie un moment de concentrare cât de cât acolo, minim, fiecare și-l face în funcție de cum este el obișnuit. Avem emoții înainte de orice spectacol, adică nu se pune la îndoială acest lucru, dar întotdeauna, normal, trebuie să stai puțin, să te liniștești, să te reculegi, să dai la o parte toate problemele, toate grijile cu care vii de acasă și după aceea să intri în scenă ca un nou-născut.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului ți s-a întâmplat să ai un blocaj pe scenă și cum ai ieșit din situație astfel încât publicul să nu se prindă?

Andrei Mateiu: La începutul carierei, adică acum vreo 20 de ani, am avut niște situații de genul, dar am avut norocul să am în scenă un partener bun, și am reluat cumva replicile și și-a dat seama și până la urmă am trecut peste blocaj, având atâta experiență și făcând și teatru de improvizație. La teatru de improvizație, spre exemplu, nu e nimic stabilit dinainte. Ți se din publică o temă și tu trebuie să o rezolvi, adică să improvizezi pe loc. Așa că nu mai am nicio frică de genul ăsta când sunt pe scenă, orice s-ar întâmpla, improvizez, dezvolt, mă duc în culise, iau ceva, mă întorc. Nu mai am probleme de genul ăsta.

Andrei Mateiu: „Se pot câștiga bani și din teatru, și din televiziune”

CANCAN.RO: Din punct de vedere financiar, unde consideri că este mai ok pentru tine, ca actor: teatru, filme, televiziune, seriale?

Andrei Mateiu: Se pot câștiga bani și din teatru și din televiziune, dar proiectele la TV nu sunt pe o perioadă așa de lungă. Dacă ai norocul să nimerești într-un proiect care se întinde pe ani de zile, da, dar majoritatea proiectelor nu sunt pe termen lung și atunci vine o sumă de bani mai mare, dar pe o perioadă mai scurtă. Teatrul îl faci tot timpul și cumva îți iei bani în rate, ca să zic așa, și același lucru și la film pe marele ecran. Tot așa lucrezi cât ai de filmat, 5 – 6, 20 de zile, lucrezi, îți iei bani mai mulți decât îți iei la teatru, dar nu filmezi în fiecare zi. De când am început eu să lucrez am trei roluri principale în 20 de ani, să zic, da, în filme, dar în rest multe roluri secundare, bineînțeles și televiziune multă și seriale.

CANCAN.RO: Ai fost vreodată supărat când ai picat un casting și te-ai gândit să te reorientezi spre altceva?

Andrei Mateiu: Nu, niciodată. Pentru că dacă te superi că pici un casting, nu ai de ce să faci meseria asta. Pentru că asta înseamnă această meserie: să pierzi, să nu te lași bătut, să încerci alte proiecte, să te duci la alte castinguri și la un moment o să reușești. Dacă nu ai răbdare în meseria asta, nu reușești!

Andrei Mateiu: „Cu timpul mi-am dat seama că de fapt așa funcționează lucrurile”

CANCAN.RO: Cum ai gestionat la începutul carierei eșecul de a pica un casting, că mă gândesc că fiind la început de drum îți produce o suferință?

Andrei Mateiu: Da, așa e. La început era mai greu de trecut peste, pentru că nici nu aveam experiența necesară și erau alți colegi care luau. De ce ăla ia și eu nu? Mă întristam puțin, dar cu timpul mi-am dat seama că de fapt așa funcționează lucrurile și fiecare are rolul lui pus deoparte și când vine momentul îl iei.

CANCAN.RO: Și în încheiere vreau să revenim un pic la Teatrul Maidan. Voi sunteți și prieteni dincolo de colegi?

Andrei Mateiu: Bineînțeles, da, am lucrat împreună în mai multe piese, am mai făcut o piesă, am mai regizat o piesă înainte unde joacă și Cătălina și acolo ne-am împrietenit și mai bine. Adică pe lângă faptul că eram colegi de scenă, am devenit și regizori, actori, în ipostaza asta de prieteni și acuma am zis hai să facem și pasul ăsta, să ne împrietenim și ca producători și să facem acest lucru. Și se pare că ne ne-a ieșit foarte bine.

