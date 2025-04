Cât de cuminți sunt copiii lui Adelin Petrișor! Soția lui e mândră de cei doi fii. Ce meserie vrea fiica lor să aibă?

Adelin Petrișor, cunoscut pentru clipurile sale virale de pe TikTok, a primit vizita CANCAN.RO, iar cu această ocazie am aflat detalii exclusive din viața sa de familie! Alături de soția lui, Adelin se bucură de o familie frumoasă și de copii care îi fac zilnic mândri.

Cu o comunitate impresionantă pe TikTok și colaborări care îi aduc nu doar faimă, ci și beneficii consistente, inclusiv o mașină nou-nouță primită pentru promovare, Adelin Petrișor trăiește din plin succesul în social media. Dar, pentru el, adevărata mândrie rămâne familia frumoasă pe care o are acasă.

Soția lui, Cristina, ne-a dezvăluit în premieră detalii emoționante despre copiii lor, doi băieți și o fată care i-au depășit orice așteptări!

Copiii lui Adelin sunt exemplu de urmat: departe de viciile moderne, concentrați pe școală și pe viitor. Băiatul cel mic visează la permis și la o carieră în domeniul auto, iar fata, premiantă de top, oscilează între a deveni educatoare, învățătoare sau chiar asistentă medicală.

„CANCAN: Dacă ați putea dumneavoastră să le croiți un drum să facă fix ce le spuneți dumneavoastră, ce carieră v-ar plăcea să urmeze?

Cristina: Nu știu, adică rămâne la aprecierea lor. Ce le place lor, eu îi susțin. Dacă vor să se facă șoferi, la fel îi susțin. Celui mic, care face 17 ani la vară pe 2 iulie, îi cam place șoferia, visează să-și ia mașina lui, permis. La anul o să dea și el de permis. Și după să văd înspre ce se îndreaptă, că momentan nu s-a hotărât, că mai are școală de făcut, mai are un an de profesională pe electric auto. Da, e important să-și termine și după aia să văd spre ce vrea să se încline.

Fata visează să se facă, din câte am stat eu așa și am vorbit, ba vrea să se facă educatoare, ba învățătoare pentru 0-4. Apoi i-ar place să se facă și asistentă, are gânduri mărețe. Învață foarte bine, e foarte deșteaptă, mi-a luat numai premiul 1. Sunt mândră de ea, sunt mândră și de băieți, că au muncit și ei să ajungă unde au ajuns. Bine, i-am susținut și eu, i-am îndrumat. În rest sunt cuminți. Băieții nu fumează, nu beau energizante. Nu le plac jocurile de noroc. Mai ies și ei odată, când și când, la biliard.”