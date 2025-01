Oana Zăvoranu a ajuns rău de tot cu banii. Ce s-a întâmplat cu conturile ei? „M-au trădat!

Oana Zăvoranu (51 de ani) a deschis cutia Pandorei și a vorbit despre moștenirea de două milioane de euro pe care mama ei, Mărioara Zăvoranu, i-a lăsat-o în urmă cu 10 ani. ”Cherida” nu mai are niciun ban, iar toate conturile bancare îi sunt blocate.

Invitată în podcastul lui Bursucu, Oana Zăvoranu a dezvăluit că nu mai are niciun ban din moștenirea de două milioane de euro primită de la mama sa, Mărioara Zăvoranu. Dintr-un total de 8 milioane de euro, ”Cherida” a primit două milioane de euro – din care s-au scăzut aproximativ 55-60 de mii de euro, costul taxei de succesiune. Cum a ajuns vedeta să piardă toți banii, de fapt?

Oana Zăvoranu a lansat o nouă colecție de parfumuri, după ce a ajuns la sapă de lemn. Ce prețuri are

Oana Zăvoranu: ”Duceam un război extrem de dureros cu mama”

Oana Zăvoranu a vorbit și despre experiența controversată cu ”vrăjitoarele”, atunci când a pierdut 400.000 de euro, o mașină, aur și două case, bunuri pe care le-a cedat vrăjitoarelor Melissa și Vanessa – pentru dezlegarea unor farmece. Toată nebunia a început în anul 2010, atunci ”Cherida” a fost abordată de cele două vrăjitoare și convinsă de faptul că mama ei i-a pus gând rău și că i-ar fi făcut farmece. Decizia de a apela la ajutorul ”tămăduitoarelor” a venit la scurt timp, atunci când Mărioara Zăvoranu și Pepe, fostul ei soț, au fost invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama. Când am văzut-o pe mama mea cu cel mai mare dușman al ei și al meu în brațe, dansâns la Măruță, am înnebunit. Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Am ajuns pe mâna unor vrăjitoare, m-am dus pe bani, patru sute și ceva de mii de euro”, a povestit Oana Zăvoranu, în podcastul lui Bursucu.

Fostul manager făcut ”pușcăriaș” de Oana Zăvoranu rupe tăcerea: ”Ăsta e cazierul meu!” ”Flagrant cu 10.000 €!”

”Cherida” a mărturisit că din averea de 2 milioane de euro a rămas fără niciun ban și are poprire pe toate conturile bancare. Ajunsă la sapă de lemn, cu mâna pe inimă, Oana Zăvoranu a declarat că s-a simțit trădată de către toți cei cărora le-a întins o mână de ajutor.

„Da, a fost o moștenire de două milioane de euro. Din care succesiunea a fost de 55-60 de mii de euro. Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite. Oana Zăvoranu nu are cum să aibă bani în cont. Oana are poprire și pe viața ei. Dacă ar putea să-mi pună poprire pe aerul pe care îl respir. Dacă ar putea, mi-ar pune poprire. Oamenii, atenție, cărora le-am făcut numai bine m-au trădat”, a mai declarat Oana Zăvoranu.

Cât costă un parfum vândut de Oana Zăvoranu

În ciuda tuturor dramelor din viața sa, Oana Zăvoranu nu s-a dat bătută și a încercat să facă bani și din piatră seacă. ”Cherida” a lansat o nouă colecție de parfumuri de lux, produse fabricate în Madrid. Inspirată de succesul colecției anterioare, vedeta a lansat și o ofertă: un set care conține două parfumuri – unul de bărbat și unul de femeie – se vinde cu 1.000 de lei.