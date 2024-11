Oana Zăvoranu și-a pierdut afacerea, clinica One Life, băgată în faliment acum o lună de o sentință judecătorească. Dar totul a început în urmă cu mulți ani, mai precis în 2019, atunci când ”Querida” l-a numit manager pe Horia Vlădescu. Și pe care îl acuză, acum, că este singurul vinovat pentru tot dezastrul. Mai mult, a adus un document conform căruia Vlădescu ar fi avut probleme cu legea în Germania. Și nu e singurul, pentru că l-a puricat i-a luat și firma. Fostul manager vine acum cu replica, una tăioasă, la adresa celei care, în urmă cu trei ani îi era patroană. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, soțul ei, tuna și fulgeră la adresa lui Horia Vlădescu, pe care-l consideră ”capul răutăților”. Cei doi au făcut dezvăluiri uluitoare în CANCAN.RO, iar una dintre ele este foaia de eliberare din arest, în Germania, a lui Vlădescu. S-a întâmplat, potrivit datelor din documentul pe care Zăvoranca l-a scos pe ”interval”, în anul 2009 (Vezi AICI detaliile). Oana nu s-a sfiit să ”arunce” dovada și pe Instagram, unde a inserat cuvinte care-l dărâmau pe fostul ei manager. De asemenea, Zăvu s-a ”luat” și de firma lui.

Replica lui Horia Vlădescu, după ce a fost acuzat de Oana Zăvoranu

Horia Vlădescu a reacționat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Într-o lume a declarațiilor nefondate și a dezinformării, consider că este momentul să fac lumină asupra unor aspecte ce vizează onoarea și reputația mea, recent afectate de afirmațiile eronate și lipsite de suport ale doamnei Ioana Zăvoranu. Întrucât adevărul trebuie să primeze, am decis să fac public cazierul meu judiciar.

În mod paradoxal, în timp ce sunt acuzat pe nedrept, doamna Zăvoranu este, de fapt, cea implicată în dosare penale, fiind judecată pentru șantaj în cazul cunoscutului proces cu dr. Furtună. Riscurile pe care le întâmpină sunt reale și serioase, astfel de acuzații atrăgând după ele consecințe grave. Nu ar fi prima dată când dumneaei apelează la astfel de tactici, istoricul său fiind deja marcat de incidente similare, cum a fost și cazul dr. Marek. În anul 2014, Ioana Zăvoranu a fost prinsă în flagrant de polițiștii bucureșteni, după ce a luat 10.000 de euro de la un medic estetician pe care l-a șantajat. Este de remarcat că însăși familia doamnei Zăvoranu nu este străină de trecutul penal, tatăl acesteia petrecând o perioadă în închisoare, iar casa în care se află acum – de altfel pierdută, la fel ca restul bunurilor moștenite – a fost achiziționată din bani furati din bugetul de stat, bani plătiți de populația țării în taxe și contribuții.

Mai mult decât atât, prin recentele sale încercări de a provoca scandal, cum ar fi publicarea unor imagini de la petreceri de Halloween, unde eu și soția mea eram costumați, alături de diverse stickere menite să deformeze contextul, doamna Zăvoranu nu face altceva decât să își expună propriul nivel intelectual. Astfel de încercări puerile de a manipula percepția publică denotă o lipsă de inteligență și un coeficient redus de înțelegere a limitelor decenței și respectului reciproc.

În completarea celor menționate, și pentru a corecta dezinformările lansate de doamna Zăvoranu, doresc să subliniez că am absolvit două facultăți, dintre care una este Universitatea Politehnica din București, o instituție de prestigiu ce impune standarde academice solide. Pe această cale, îl invit pe soțul dumneaei, Abu Amoud, să prezinte diploma de bacalaureat, document pe care, din informațiile noastre, acesta nu îl deține, întrucât finalizarea liceului este o condiție obligatorie pentru obținerea acestei diplome. Subliniez, de asemenea, că orice tentativă de a furniza documente false va fi respinsă cu fermitate și sancționată conform legii.

Din nefericire, și doamna Zăvoranu dă dovadă de carențe în educație, în mod evident prin vocabularul și exprimarea sa. Acuzațiile și declarațiile sale abordează un stil de exprimare ca de mahala, fiind frecvent marcate de greșeli gramaticale și lipsă de coerență. Este regretabil că o persoană care folosește un astfel de limbaj și dovedește lipsă de educație lingvistică se consideră îndreptățită să aducă acuzații celor care au ales o cale a respectului și decenței.

Referitor la speculațiile legate de activitatea companiei mele și de codurile CAEN, doresc să subliniez un fapt elementar pentru orice antreprenor cu experiență: la înființare, majoritatea firmelor includ o gamă largă de coduri CAEN, pentru a permite dezvoltarea diversă și flexibilă a activității. Important rămâne însă codul CAEN principal, care reflectă exact domeniul de activitate curent al companiei. Se pare că noțiunile de afaceri și administrare sunt necunoscute familiei Zăvoranu, toate încercările de a se afirma în domenii diverse sfârșindu-se cu eșecuri răsunătoare.

Ca un răspuns punctual la codurile CAEN ce reflectă: servicii de spiritism, escorte și împerechere a câinilor, se pare că doamna Zăvoranu este încă urmărită de fantomele propriilor eșecuri și lipsuri. În perioada în care Abu Amoud plimba și împerechea câinii amantei nr. 3, Ioana abuza, în stilul ei bine cunoscut, de celelalte două coduri.

Este regretabil că astfel de atacuri vin, evident, dintr-un sentiment de invidie, generat de o serie de pierderi: firma, casa, mașinile și chiar echilibrul vieții de familie. În loc de acuzații nefondate și răutăți lipsite de substanță, poate că doamna Zăvoranu ar trebui să fie recunoscătoare pentru șansa de a mai avea ocazia să întrețină o masă caldă pentru partenerul său, care, de altfel, poate oricând să-și găsească alinarea în altă parte. Nu ar fi prima data! Nici a doua! Nici a treia…

Consider că am dreptul la respect și la un dialog public bazat pe fapte reale, nu pe acuzații fabricate. Într-o lume în care reputația reprezintă un capital de neprețuit, am încredere că adevărul și transparența vor avea câștig de cauză”, este replica pe care Horia Vlădescu le-a dat-o Oanei Zăvoranu și lui Alex Ashraf.

