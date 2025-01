Oana Zăvoranu a lansat o nouă colecție de parfumuri, după ce a ajuns la sapă de lemn. Ce prețuri are

În ultima perioadă, lucrurile nu au mers prea bine pentru Oana Zăvoranu. Aceasta a rămas fără finanțe și a ajuns la fundul sacului. Însă, Querida nu se dă bătută și își încearcă acum norocul cu o nouă afacere. Inspirată de succesul pe care l-a avut în trecut, bruneta a lansat o nouă colecție de parfumuri și este sigură că o să dea lovitura. Cât costă un parfum vândut de Oana Zăvoranu?

Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu, Oana Zăvoranu a mărturisit că nu stă prea bine la capitolul financiar. Aceasta a amintit de sumele fabuloase pe care le-a pierdut când a fost păcălită de vrăjitoare. Iar întrebată direct de Bursucu dacă mai are bani, Oana a răspuns sincer: „Nu!”. Însă, diva nu disperă și speră să se pună pe picioare cu noua sa afacere.

Așa cum spuneam, în ciuda dificultăților, Oana Zăvoranu nu stă degeaba și a pus pe picioare o nouă afacere. Mai exact, aceasta a lansat o colecție de parfumuri de lux, inspirată de succesul anterior al afacerii sale. De data aceasta, parfumurile sunt produse în Madrid, iar Querida spune că oricine le va mirosi se va îndrăgosti pe loc de ele.

„Din 2017, am stat, m-am gândit, am trecut prin toate etapele vieții și am reușit. Direct din Madrid, pentru că de această dată, ca țară de producție, dacă June16 era făcut în Italia, la Milano, de această dată, pentru producția parfumului 33 Legacy Grace am mers la Madrid. Aceste parfumuri, dragii mei, de băieți și de fete, vin direct din Spania, din Madrid, unde am luat legătura cu o casă de parfumuri extrem de bine cotată acolo și de câteva luni de zile miros, testez, mă sucesc, mă întorc până am ajuns la aceste două esențe.

Credeți-mă, eu sunt o tipă extrem de pretențioasă când vine vorba de parfumuri și la viața mea am cumpărat și parfumuri exorbitant de scumpe și parfumuri scumpe și parfumuri ieftine și foarte ieftine, pentru că nu știi niciodată”, a declarat Oana Zăvoranu.