Oana Zăvoranu, anunț surpriză despre revenirea ei la TV: “Nu mi-am uitat menirea”

În ultima vreme, Oana Zăvoranu primește tot mai des mesaje în privat sau în public în care este întrebată când revine pe micile ecrane cu propria emisiune sau într-un serial și… nu în ultimul rând, în calitate de invitată. După ce a explicat clar că nu va accepta să modereze orice show de televiziune, bruneta sexy a făcut un anunț surpriză în legătură cu apariția sa la TV.

Oana Zăvoranu va avea o emisiune pe YouTube

A fost o perioadă în care Oana Zăvoranu era prezentă la multe emisiuni TV, după care s-a retras din lumina reflectoarelor, iar de ceva timp ea a ales să strălucească în fața camerelor de filmat și a aparatelor de fotografiat. Iar într-un mesaj făcut public pe Instagram, vedeta le-a dezvăluit susținătorilor ei motivul pentru care a lăsat televiziune pe locul al doilea. Anunțul artistei vine după ce, de curând, ea a dezvăluit că va avea o emisiune pe YouTube.

“Zilele astea, datorită aparițiilor tv mai dese, am simțit mult mai intens dragostea voastră și dorința pe care o aveți să mă întorc în televiziune mai repede sub orice formă…prezentator, invitat, dar, mai ales actriță ??? În acest moment am intrat foarte tare în bussniss-uri, bani, multe…și astea m-au absorbit cu totul…dar nu mi-am uitat niciodată menirea… aceea de artist ♥️ (…) #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #queen #tv #show #artist #actress #movie #film #fashion #clothes #business #perfume #june16perfume #gorgeousgirlswearjune16♊️ #good #dope #cool #power #intelligence”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei oficial de Instagram.

În vârstă de 45 de ani, Oana Zăvoranu are un program foarte încărcat: lucrează la o colecție vestimentară proprie și la o variantă mai mică a parfumului June 16. Ea este nerăbdătoare să vadă rezultatul.

“Întotdeauna m-am simțit bine în pielea mea și am știut vibe-ul pe care trebuie să îl aibă hainele că să îmi reprezinte stilul… în curând, veți putea vedea prima mea colecție vestimentară Oana Zăvoranu? O să vă placă sigur, mă reprezintă pentru că este făcută de mine 100% și o să puteți simți toate cele care îmi iubiți stilul, că puteți să fiți că mine!♊️ Să nu uitați însă, că atitudinea este ESENȚIALĂ ? Big LOVE , Oana ”, a scris Oana Zăvoranu pe pagina sa de Intagram.