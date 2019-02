Oana Zăvoranu, atac fără precedent, în direct, la cele mai operate dive din showbiz! ”Punea cartofi cu dinții la…” Despre cine e vorba

Nu ar fi pentru prima data când Oana Zăvoranu se ia de vedetele din showbiz, din diferite motive. De data aceasta, Oana a lansat un atac devastator către unele dintre cele mai cunoscute dive, care au trecut pe la esthetician.

A făcut-o în direct, la emisiunea „Agenția VIP”. Margherita din Clejani, Loredana Chivu, Loredana Groza, Mihaela Rădulescu, Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu nu au scăpat de ochiul critic al focoasei brunete!

Oana Zăvoranu, despre Loredana Chivu

„Mie pozele astea îmi plac mult, înainte și după. Per total, fata asta nu dă rău așa, dacă o vezi când nu este ea montată, asta este problema. Îi trebuie câte 5 ore să se monteze, la demontat o oră. Își fac ele demachiere pe Instagram și arată jegul așa…asta trebuie văzută demontată. Original e dezastru.

Ea punea cartofi la Lungulețu cu dinții sau cu fălcile, ea face și ea ce poate. mă ce e cu buzele alea așa, că pentru bărbați și le fac ele așa. Săraca, ce să zic…”

Oana Zăvoranu, despre Margherita din Clejani

„Mie îmi place familia Clejanilor, dar nu înțeleg de ce așa buze…La corp este ok. De ce lipitorile alea la ochi? Eu vreau să renunț la tatuajul la sprâncene. Alea sunt lipitori…Îți iei zborul, sunt niște sprâncene care își iau zborul. Eu nu înțeleg de ce și-a făcut ea asta la față”.

Oana Zăvoranu, despre Daniela Crudu

„Am înțeles că Daniela Crudu și-a făcut o lipoaspirație, ce și-a mai aspirat? Seamănă cu Marga, are și ea niște lipitori mai cuminți. Ce să-și aspire, că e slabă? Eu am avut cel mai mult 450…te dor astea, te doare spatele de te rupe. Te cocoșează, e problemă cu sutienele, nu-ți găsești…nu mai poți să-ți iei bluze XS, că nu poți să bagi baloanele alea.”

Oana Zăvoranu, despre Bianca Drăgușanu

„Bianca Drăgușanu îmi e dragă. Buzele la fel, horror. A exagerat, la fund nu a exagerat. La față buzele sunt exagerate. Eu admir faptul că nu și-a bătut joc de ea și intervențiile astea sunt dureroase, sunt niște dureri atroce. A avut foarte multă tenacitate și ambiție să devină din ce am văzut noi la „Din Dragoste”, ceea ce este acum. Barbie, clar.

Dar Barbie alea se purtau când eram noi mici. Păpușa aia Barbie a stricat mințile oamenilor. Nu sunt de acord cu perucile. Părul este de opicei tocat și terminat de la peruci. Ce-i mai rămâne natural? Dinți sunt puși, nasul este făcut, pomeți clar. A stat o bună perioadă în bandaje…foarte complicat. Ce mai este natural, întrebăm?

Mai bine te duci la o shoppingăreală, îți iei un pantof, o geantă…”

Oana Zăvoranu, despre Mihaela Rădulescu

„La corp Mihaela Rădulescu e ok, a pus și la corp dar a pus bine. Am sesizat că nu o mai ascultă o pleoapă. Am văzut că îi căzuse ochiul, la propriu…”

Oana Zăvoranu, despre Loredana Groza

„Loredana Groza nu mai seamănă cu ea, dar nu e nereușită…are un pic de strabism, l-a avut dintotdeauna…”