Oana Zăvoranu, așa cum nu ai văzut-o niciodată. Ce mărturisiri șocante a făcut vedeta: „Nu eram eu, eram posedată”

Oana Zăvoranu a demonstrat întotdeauna că este o femeie asumată care spune lucrurilor pe nume. Vedeta a fost mereu sinceră și nu a ascuns problemele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Este cunoscut faptul că, pe vremea când mama sa trăia, relația celor două nu a fost mereu bună. Recent, bruneta și-a deschis sufletul și pe pagina sa de Facebook a publicat un mesaj dureros pentru cea care i-a dat viață.

De-a lungul anilor, scandalurile dintre Oana și Mărioara Zăvoranu au ținut primele pagini ale ziarelor. Cele două s-au acuzat reciproc de tot felul de lucruri, însă în cele din urmă relația lor s-a îmbunătățit. Bruneta a fost judecată de mulți pentru comportamentul său, ba chiar unii spuneau că vedeta își dorește doar averea mamei sale.

CITEȘTE ȘI: FĂRĂ CALE DE ATAC! SCANDALUL OANA ZĂVORANU – LUIS LAZARUS S-A REZOLVAT ÎN INSTANȚĂ! AVEM VERDICTUL

Recent însă, bruneta și-a surprins fanii cu un mesaj dureros, pe care l-a publicat pe internet. Vedeta spune că „se cutremură” atunci când își aduce aminte de acele momente, iar acum simte să își ceară scuze față de cea care i-a dat viață pentru toate lucrurile urâte pe care le-a făcut în fața ei.

„MAMA, TE IUBESC CU INIMA CURATĂ ȘI PLINĂ DE DURERE ȘI TE ROG SĂ MĂ IERȚI DACĂ POȚI, PENTRU TOT CE ȚI-AM FĂCUT ȘI PENTRU TOATE CELE PE CARE ȚI LE-AM GREȘIT. Îți promit că am să repar cum știu și cum pot eu mai bine toată suferința pe care ți-am produs-o aici pe pământ, fără să știu ce fac… Am să fac numai lucruri bune și frumoase de acum înainte, ca să poți fi mândră cu adevărat de mine acolo unde ești. M-ai făcut din dragoste, m-ai crescut ca pe o Prințesă, în abundență, frumos, iubire și căldura …ție și lui tata vă datorez totul, tot ceea ce sunt și faptul că exist… Cuvintele pot părea acum sărace și goale, dar DUMNEZEU știe că decât niciodată, e mai bine și mai târziu. Când mă uit înapoi mă cutremur… dar sunt puternică pentru că sunt FATA VOASTRĂ și voi ați fost amândoi puternici în fața dușmanilor din viețile voastre…ați trăit demn și nu v-ați umilit la nimeni niciodată. Tot ce spun acum vine dintr-o apăsare care m-a ajuns, realizând nesăbuința mea de atunci MAMA, te iubesc și cred că te-am iubit dintotdeauna, dar nu am știut de capul și de sufletul meu chinuit. Ai fost și vei fi MAMA mea până la final pe pământul ăsta. Mai întai mi-am cerut iertare cui și unde a trebuit… Dar pentru că public am făcut lucruri terifiante…tot public am simțit că trebuie să îmi cer și iertare. Și îmi cer iertare în felul ăsta și VOUĂ, tuturor oamenilor care ați urmărit cu sau fără voia voastră, muți de durere și furie, un spectacol grotesc pe care l-am trăit personal și al cărei protagonistă a fost din păcate MAMA MEA…”, este o parte din mesajul postat de Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu, mărturisiri: „Nu eram eu, eram posedată”

Dezvăluirile brunetei nu se opresc aici. Oana a explicat faptul că a simțit nevoia să transmită acest mesaj, în primul când pentru cei care au urmărit certurile dintre ea și mama sa. Acum, după ce a rememorat toate acele situații, Zăvo le dă dreptate celor care au judecat-o pentru cum s-a purtat cu cea care i-a dat viață.

„As da multe să pot șterge tot ce a rămas mărturie, dar nu voi putea… Pot doar să îmi deschid sufletul vouă, fanilor mei sau celor care m-ați blamat atunci, pe buna dreptate, pentru ca NU ERAM EU… ERAM POSEDATĂ, SI DIAVOLUL DIN MINE MĂ BATJOCOREA… așa face el atunci când nu e DUMNEZEU ÎN NOI, când nu cerem ajutorul LUI și ÎNGERUL dat de EL plânge… Voi face tot ce îmi stă în putință să mă vedeți, de fapt, cum sunt eu cu adevărat. Acum totul este altfel…ACUM ÎL AM PE DUMNEZEU ÎN INIMĂ ȘI SUFLET ȘI NU AM SĂ ÎL MAI LAS NICIODATĂ. Iar asta o sa se vadă… nu mai promit nimic, veți vedea singuri cei care înca mai aveți încredere în mine. Vă iubesc mult”, a încheiat Oana Zăvoranu.