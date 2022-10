Fără cale de atac! Scandalul Oana Zăvoranu – Luis Lazarus s-a rezolvat în instanță! Avem verdictul

Instanța a dat verdictul, Luis Lazarus e bun de plată! Dar până la o decizie finală, fostul prezentator și Oana Zăvoranu s-au ”încins” pe unde s-au prins. Totul a început într-o emisiune, când Luis i-a spus Queridei ”asasină”. Ea l-a dat în judecată și a început procesul, finalizat în favoarea Oanei. A urmat executarea silită, doar că aici au fost probleme. CANCAN.RO are detaliile și vi le pe prezintă, în exclusivitate.

Oana Zăvoranu câștiga procesul cu Luis Lazarus, în 2019. Pentru că a fost numită asasină, vedeta i-a cerut lui Lazarus 100.000 de euro daune morale. Dar totul se reducea, până la urmă, la 15.000 de euro. Querida nu a văzut nici banii ăștia.

„Foarte mulți escroci m-au ciordit de-a lungul timpului. Unul, în schimb, se numește Vasilică Țuțurică (n.r. Luis Lazarus). Este numele real. Îmi datorează bani și nu pot să-l execut. Am hotărâre judecătorească. Am câștigat un proces pentru că m-a făcut «asasină» peste tot. Am de recuperat 15.000 de euro plus cheltuieli de judecată”, declara Oana Zăvoranu.

Scandalul Oana Zăvoranu – Luis Lazarus s-a rezolvat în instanță!

Se pare că a avut noroc. În ședința Camerei de Consiliu s-a decis: ”Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC. Încuviinţează executarea silită a debitorului LAZARUS, în dosarul de executare silită, în temeiul titlului executoriu, reprezentat de sentința civilă nr. ###/11.04.2017, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. ####/3/2017”.

Sentința este definitivă și a fost pronunțată de Curtea de Apel București, ”prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului, rezultat din titlul executoriu, cu toate eventualele accesorii, precum şi până la recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac.”

În urma procesului încheiat acum trei ani, Luis Lazarus primea și interdicția de a mai face vreo declarație la adresa Oanei Zăvoranu.